KLM schlägt kommunalen Reetdachbau für Tinnum vor / Die Meinungen der Kommunalpolitiker dazu gehen auseinander

Westerland/Tinnum | Reetgedeckte Friesenhäuser sind typischer Teil des Ortsbildes in vielen Gemeinden: Besonders in hochpreisigen Bereichen von Kampen, Keitum oder der Braderuper Heide gibt es stellenweise kaum andere Bauweisen. Tinnum hingegen ist geprägt von Hausscheiben oder bezahlbaren Kleinfamilienhäusern mit Schieferdach – Reetdächer sieht man dort eher selten. Kein Wunder, dass die Mitglieder des Wohnungsbauausschusses am vergangenen Montag, 29. Oktober, etwas verdutzt reagierten, als ausgerechnet das Kommunale Liegenschafts-Management der Gemeinde Sylt (KLM) die Überlegung äußerte, auf dem Grundstück Kampende Ecke Borigwai ein Reetdachhaus zu bauen. Ursprünglich geplant waren dort zwei Doppelhäuser entstehen, wie sie derzeit im Litjenwai entstehen.

„Ein Reetgedecktes Haus an dieser Stelle wäre für Tinnum ein schönes Entrée und würde sich neben den beiden ebenfalls reetgedeckten Neubauten gut einfügen“, erklärte Sonja Beckmann-Visser vom KLM die gemeinsam mit der Ortsentwicklung entstandene Idee. Es sei bereits ein externes Planungsbüro eingeschaltet worden, um konkrete Pläne entwickeln zu lassen. Gemeindevertreter Gerd Nielsen (SPD) konnte die Idee nicht nachvollziehen: „Bis auf die beiden Neubauten stehen im weiteren Umfeld fast ausschließlich hartbedachte Häuser“, betonte der Gemeindevertreter, „Reetdach ist sehr teuer, rottet mit der Zeit sehr schnell weg und hat eine hohe Versicherungsprämie.“ Auch die Ortsentwicklung sei Nielsens Erinnerung nach der Meinung gewesen, man müsse Reetdächer nicht unbedingt dort entstehen lassen, wo Hartdächer im Umfeld stehen.

Grünen-Vertreterin Maria Andresens Frage, wer denn dort einziehen solle, wurde von KLM-Chef Marcus Kopplin mit dem Hinweis beantwortet, dass es sich um ein Grundstück vom Land handele: „Darum werden wir eventuell für die Landesbediensteten ein Belegungsrecht vereinbaren. Wir selbst haben ein großes Interesse daran, dass Landesbedienstete auf die Insel ziehen: Das sind Polizisten, Lehrer und Zollbeamte.“ Kopplin erklärte, dass die Wohnungen freifinanziert an Landesbedienstete gehen könnten, die oft keinen Anspruch auf geförderten Wohnraum hätten: „Sie fallen regelmäßig durch die Einkommensschranken der öffentlichen Förderungsmaßnahmen – da schießt sich das Land selbst ins Bein.“

Doch mit der Idee, ein kommunales Reetdachhaus zu bauen, ob freifinanziert oder nicht, konnte sich Lars Schmidt (Zukunft.) nicht anfreunden: „Wir hatten vor einem Jahr über Standardisierung gesprochen, um die Kosten gering zu halten“, erinnerte der Gemeindevertreter und fragte nach den Kosten für das Planungsbüro. Eine direkte Antwort auf diese Frage hatte Marcus Kopplin nicht, erklärte aber, warum die Standards an dieser Stelle nicht passen: „Das Grundstück ist ungewöhnlich geschnitten, bei den standardisierten Plänen ist das nicht umsetzbar. Wir drehen aber jeden Euro drei Mal um und versuchen, die Baukosten möglichst gering zu halten.“ Bisher sei es ohnehin nur eine Idee, so Kopplin weiter: „Wir können die Pläne voraussichtlich im nächsten Wohnungsbauausschuss vorstellen.“