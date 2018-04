Fliegerhorst in Leck : Rechenzentren können kommen

Die Gemeindevertretung in Leck will es Interessenten planungsrechtlich so leicht wie möglich machen. F- und B-Pläne sollen in verschieden Verionen vorbereitet werden.

von Dorte Arendt

07. April 2018, 03:20 Uhr

Der ehemalige Fliegerhorst spielt nach wie vor eine Hauptrolle in den Planungen und Überlegungen in Leck das zeigte sich auch während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Für die Flächen außerhalb des großen SLAR-Bunkers – ein Hochbunker zur Radar- und Luftbildauswertung, der allerdings nie in Betrieb genommen wurde – bestehe großer Bedarf in Form von Anfragen, dort Rechenzentren zu errichten, berichtete Ingo Scholz (CDU), offizieller Ansprechpartner der Gemeinde für das Konversionsprojekt Flugplatz.



F- und B-Plan in mehreren Versionen







Warten auf den Bundeswehr-Zaun





„Die Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) möchte diese Flächen anbieten“, sagte Scholz. Deshalb sei es sinnvoll, seitens der Gemeindevertretung, Flächennutzungs- und Bebauungspläne für dieses Gebiet in verschiedenen Variationen vorzubereiten und auf den Weg zu bringen, damit bei sehr konkretem Interesse entsprechend schnell die Version „Rechenzentrum willkommen“ aus der Schublade gezogen werden könne. „Unkenrufen zum Trotz sind übrigens nach wie vor mit unseren Nachbargemeinden Klixbüll und Tinningstedt unterwegs, alle mit der Konversion verbundenen Projekte gemeinsam nach vorne zu bringen“, betonte Scholz.Insgesamt seien Verwaltung und Gemeindevertretung dabei, die B-Pläne für das geplante Wohnbaugebiet „Mühlenberg II“ und den Business-Park zu finalisieren, erläuterte Lecks Bürgermeister Andreas Deidert (CDU. Allerdings müsse zuvor genau definiert werden, wo der Abgrenzungs-Zaun zum Gebiet der Bundeswehr hingestellt werden solle, damit die Gemeinde Leck besagte weiter voranbringen könne. Deidert von einem Gespräch zu diesem Thema unter anderem mit dem Wehrbereichskommando in Kiel – das offenbar ohne konkretes Ergebnis endete.

„Eigentlich hatten wir angenommen, dass die Bima zwischen uns und der Bundeswehr vermittelt, aber diese Rolle hat die Bima nicht übernommen.“ Er hoffe auf eine verbindliche Rückmeldung der Bundeswehr in den nächsten Wochen, sagte Deidert weiter.



Teich oder kein Teich?





Ob es möglich wäre, einen Fischteich als Ausgleichsfläche für den Naturschutz am Flugplatz einzurichten? Diese Frage stellte Klaus Schmidt (UWL). Auf der Jahresversammlung des Sportfischervereins Leck habe der Vorstand erneute den Wunsch nach einem eigenen Vereinsgewässer auf Lecker Gemeindegrund vorgetragen. Der Angelverein betreibe immerhin auch Naturschutz, ergänzte Klaus Steen (UWL).

Dem setzte Ingo Scholzentgegen: Der ehemalige Flugplatz habe zwar eine Gesamtfläche von 325 Hektar, mehr als die Hälfte davon sei allerdings für das Naturschutzgebiet und die Prüfstrecke des Kraftfahrt-Bundesamtes reserviert. Nördlich der Landebahn gelte für das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet europäisches Recht. Zwar habe die Gemeinde Naturschutz-Ausgleichsflächen in Verlängerung des Ketelsburger Wegs erworben, die würden aber unter anderem von der Stiftung Naturschutz betreut, die schon genaue Pläne dafür habe, unter anderem könnte Halligvieh in den Wintermonaten dort untergebracht werden. „Dort sind keine zusätzlichen Pläne seitens der Gemeinde möglich. Dort ist alles längst entschlossen und entschieden“, fügte Bürgermeister Deidert hinzu. Seines Wissens habe niemand einen Antrag gestellt, auf der Konversionsfläche einen Angelteich einzurichten, meldete sich Roland Mader (CDU) dazu zu Wort. „Der Angelverein könnte ja einen Vorschlag machen, wo ein solches Gewässer entstehen soll.“ Es könne niemand erwarten, dass die Gemeindevertretung durch die Gegend laufe und und nach geeigneten Standorten suche.