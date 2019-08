Rallye für Hospiz

Einmal durch Europas Norden für einen guten Zweck

von shz.de

14. August 2019, 11:49 Uhr

niebüll | Für Nicole Asmussen und Nils Thomsen aus Bargum war es sicher das Abenteuer ihres bisherigen Lebens. 16 Tage lang – vom 15. bis 30. Juni – nahmen sie an der internationalen Charity-Rallye „Baltic Sea Circle teil. Veranstalter dieser Rallye für wohltätige Zwecke ist der Superlative Adventure Club. Jedes Team muss dem Veranstalter einen wohltätigen Zweck benennen, für den es vor und während der Tour Spenden einwirbt. Für Nicole Asmussen und Nils Thomsen war sofort klar: „Wir nehmen mit unserem Oldtimer ‚Dicke Lady‘ teil, einem geländegängigen Mercedes G von 1988, und sammeln Spenden für das Wilhelminenhospiz.“

Vom Start am Hamburger Fischmarkt ging es über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen und Polen zurück nach Hamburg. „Wir sind 8645 Kilometer gefahren, bei Temperaturen zwischen vier und 35 Grad“, berichtet Nils Thomsen während der Spendenübergabe an das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll.

„Besonders beeindruckend waren die Lofoten in Norwegen und natürlich das Nordkap im Sonnenschein“, schwärmt Nicole Asmussen. „Als besonders spannend haben wir die Etappe durch Russland empfunden, von Murmansk über Petrosawodsk nach St. Petersburg“ Da ging es kilometerweit durch menschenleeren Wald. Erstaunt habe die Reisenden dann, dass sie in Petrosawodsk einen richtig guten Campingplatz gefunden haben.

Den gesamten gesammelten Betrag in Höhe von 3422 Euro haben die beiden Abenteurer nun dem Wilhelminenhospiz übergeben. Die gesamten Kosten der Reise haben sie allein getragen.

„Wir haben viel erlebt, unschätzbare Erfahrungen gemacht und viele Menschen unterschiedlichster Kulturen kennengelernt“, sagen beide. Nicole Asmussen und Nils Thomsen können sich durchaus vorstellen, so eine Charity-Rallye noch einmal mitzumachen. „Aber erst einmal muss unser Kind zur Welt kommen“, wünscht sich die hochschwangere Nicole Asmussen.