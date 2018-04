Sonderbarer Vorfall in Leck : Rätselhafter Rasenmäher

Erst wurde ein Exemplar aus einem Schuppen gestohlen, plötzlich tauchte es wieder auf - in Begleitung.

von jas

17. April 2018, 13:24 Uhr

Leck | Erst war sein Rasenmäher weg, und plötzlich hatte der Besitzer eines Geräteschuppens gleich zwei Exemplare. Dieser gleichsam mysteriöse wie sonderbare Vorfall ereignete sich kürzlich im östlichen Teil von Leck. Dort wurde zwischen dem 6. April und dem 11. April der Geräteschuppen an einem Wohnhaus aufgebrochen, das aufgrund eines Verkaufs nicht bewohnt war. Es wurden neben einem Rasenmäher auch ein blauer Wagenheber der Marke Stenhoj und zwei Unterstellböcke entwendet. Am 13. April stellte der verwunderte Besitzer dann fest, dass der gestohlene Rasenmäher wieder in dem Geräteschuppen stand. Nun wurde es allerdings kurios, denn aus eins wurde zwei: Neben der bekannten Maschine fand der Schuppen-Besitzer einen weiteren Rasenmäher vor. Der Wagenheber und die Unterstellböcke blieben jedoch verschwunden. „Warum der oder die Täter so gehandelt haben, bleibt bislang ein Rätsel“, teilte die Polizei mit. Da der unbekannte Rasenmäher der Marke „Go On“ (Farbe: rot) vermutlich gestohlen wurde, wird sein Besitzer gebeten, sich bei der Polizei Leck unter der Telefonnummer 04662/ 891260 zu melden.