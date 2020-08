Rad-Erlebnis Wiedingharde

Von Natur bis Kultur, von Trainspotting bis Birdwatching: Unweit der deutsch-dänischen Grenze gibt es viel Sehenswertes zu entdecken

Dorthe Arendt

18. August 2020

Neukirchen | Eine erlebnisreiche Rundtour durch 30 Kilometer Natur und Kultur gefällig? Ausgangspunkt dieser informativen und landschaftlich attraktiven Radtour durch die Wiedingharde für alle Altersgruppen ist der Parkplatz an Kirche in Neukirchen. Die St. Johanniskirche wurde um das Jahr 1220 auf einer vorchristlichen Warft errichtet. Die kleine Kirche ist täglich von 9 bis 12 Uhr für Besucher geöffnet und zeigt eine Vielzahl mittelalterlicher Kunstwerke.

Der erste Teilabschnitt dieser Rundtour führt von Neukirchen über Hesbüll nach Klanxbüll. Wer mehr über die Region erfahren will, sollte hier auf jeden Fall dem Informationszentrum Wiedingharde einen Besuch abstatten. Hier finden Besucher nicht nur eine sehenswerte Ausstellung zu Natur und Umwelt, sondern auch kompetente Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Urlaub in der Wiedingharde.

Bei der Weiterfahrt gilt es eine eiserne Regel dieser Tour zu beachten: Die Bahnlinie Niebüll-Westerland sollte in Klanxbüll nicht nach Westen überquert werden. Das nächste Ziel dieser Tour ist das Naturschutzgebiet Rickelsbüller Koog, das aber nur erreicht werden kann, wenn man immer nördlich der Bahnlinie bleibt.

Deshalb heißt es vor dem Bahnübergang am Ortsende von Klanxbüll in Richtung Lübke-Koog unbedingt rechts abzubiegen. Nach ein paar hundert Metern auf der schmalen asphaltierten Straße nach links fahren und dann immer weiter parallel zur Bahnlinie auf dem Bahnseitenweg in Richtung Hindenburgdamm radeln.

Dort angekommen, zeigt sich, warum der Rickelsbüller Koog nicht von Süden über den Nordseedeich des Lübke-Koogs erreicht werden kann: Eine Überquerung des Bahndammes ist hier am Seedeich nicht möglich und absolut verboten.

Hier am Beginn den Hindenburgdammes lohnt es sich eine Rast einzulegen und die Züge an sich vorbeirauschen zu lassen. Das ist übrigens auch ein interessanter Platz für so genannte Train-Spotter. Bis diese Strecke in ein paar Jahren elektrifiziert sein wird, kann man am Beginn des Hindenburgdammes tolle Fotos der fast schon historischen Diesellok der Baureihe 218 schießen. Sie wird im Norden nur noch hier eingesetzt.

Da nicht alle Schafdrahtzäune am Außendeich mit Toren versehen sind, führt unsere Tour nun an der Innenseite des Deiches nach Norden, bis wir unmittelbar vor der dänischen Grenze einen Informationsstand zum Rickelsbüller Koog und seiner Flora und Fauna erreichen. Etwa einen weiteren Kilometer nach Osten wurde in Fahrtrichtung rechts eine Natur-Beobachtungstelle gebaut. Fernglas und/oder Teleobjektiv ermöglichen hier tolle Urlaubserinnerungen und Fotomotive.

Weiter geht die Radtour immer entlang der deutsch-dänischen Grenze bis nach Rosenkranz, wo der „Alter Deutsche Grenzkrug“ zur informativen Rast einlädt (www.alter-deutscher-grenzkrug.de). So gestärkt machen wir vor der Rückkehr nach Neukirchen noch einen kleinen Abstecher zum Schöpfwerk Verlath.

Der Höhenunterschied der Wasserstände der Schmale, die das Wasser heranführt, und dem Rutebüller See, in den jede Sekunde 21 Kubikmeter Wasser gepumpt werden, ist für die Region einmalig. Über den neu angelegten Radweg geht es nun von Verlath zurück zum Ausgangspunkt in Neukirchen. Allerdings nicht ohne einen weiteren kurzen Halt. Am Ortseingang von Neukirchen weist ein Hinweisschild zum „Deichmuseum“, das einen Überblick davon gibt, was die Menschen vergangener Jahrhunderte im Kampf gegen die Nordsee erschaffen mussten.

Natürlich hat die Wiedingharde viel mehr zu bieten – eine zweite und dritte Radtour lohnen sich immer. Zum Beispiel zum Charlottenhof in Klanxbüll, zur Kulturstation Zollhäuser am Rickelsbüller Koog, in die Trödelscheune am Norddeich und ganz besonders zur Emil-Nolde-Stiftung nördlich von Neukirchen – vielleicht anschließend mit einem erfrischenden Bad im benachbarten Hülltofter Tief. Detaillierte Infos zu allen genannten Zielen gibt es nicht nur im Info-Zentrum Wiedingharde.