Prozess verzögert sich erneut

Fall Nathalie Minuth: Thomas P. soll die 23-Jährige aus Stadum mit acht unterschiedlichen Online-Accounts angeschrieben haben

Avatar_shz von Dorthe Arendt

11. September 2020, 19:55 Uhr

humptrup/Flensburg | Im Prozess um die Tötung der 23-jährigen Nathalie Minuth im August vergangenen Jahres hat die psychiatrische Sachverständige ausgesagt. Im Anschluss an die Aussage der Sachverständigen erfolgte das, worauf die Angehörigen und auch die Staatsanwaltschaft in den letzten Wochen gehofft hatte. Das Gericht gab einen rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht komme.

In der Begründung des Hinweises heißt es, unter der Prämisse eines mindestens zweiaktigen Geschehens sehe man Indizien für mindestens eines von zwei Mordmerkmalen. In Betracht kommen dabei die „Verdeckung einer Straftat“ und „niedere Beweggründe“.

„Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen“, echauffierte sich anschließend Rechtsanwalt Stefan Gast, der im Prozess den Angeklagten vertritt: „Alles, was hier in Richtung Mordmerkmale geht, halte ich für Spekulation.“ Er kündigte an, zum nächsten Verhandlungstag eine Stellungnahme vorzubereiten. Auch, dass mit der psychiatrischen Sachverständigen eventuelle Mordmerkmale diskutiert wurden, monierte der Verteidiger.

Die Gutachterin hatte sich zuvor mit einer eventuell eingeschränkten Steuerungsfähigkeit des angeklagten Thomas P. auseinandergesetzt, jedoch keine Hinweise darauf gefunden. Das Gutachten der Ärztin stützt sich auf mehrere Gespräche, die sie in der JVA mit Thomas P. führen konnte. Der inhaftierte Angeklagte selbst schweigt vor Gericht zu den Vorwürfen. Auch auf Grund dieser Strategie wurde das Gutachten im Vorfeld allseits mit Spannung erwartet.

Die Sachverständige schilderte zunächst die Lebensgeschichte des 47-Jährigen. Auch zu diesem Thema hatte er im Prozess keine Angaben gemacht. Nur auf Nachfrage und äußerst einsilbig habe ihr Thomas P. von seiner behüteten Kindheit als zweitjüngstes von vier Kindern berichtet.

Anschließend widmete sich das Gutachten der Frage, ob eine Intelligenzminderung bei dem Angeklagten festgestellt werden könne. Diese Frage ist besonders im Hinblick auf eine mögliche Schuldunfähigkeit relevant. Trotz der diagnostizierten Legasthenie und des ihr gegenüber schwierigen Aussageverhaltens sah die Sachverständige jedoch keine Hinweise auf eine verminderte Intelligenz.

Thomas P. weise insgesamt eine Neigung zur Konfliktvermeidung auf. Er sei jedoch leicht gekränkt und könne in Ausnahmefällen auch aggressiv reagieren. Dies sei wohl die „wahrscheinlichste Erklärung“ für die Tat, die ihm zur Last gelegt wird, sollte das Gericht ihn für schuldig befinden, so die Gutachterin.

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, Nathalie Minuth bei einem Treffen im August 2019 getötet zu haben. Sie hatten sich über eine Datingplattform zum käuflichen Sex verabredet. Wie es letztlich zum Tod der 23-Jährigen kam, ist unklar. Über Monate hinweg hatte der Angeklagte zuvor versucht, mit Nathalie Minuth Kontakt aufzunehmen: „Diese Frau erscheint besonders“ im Kontext seiner vielen Kontaktgesuche an andere Frauen, die aber selten mehrfach erfolgten, so die Sachverständige. Mit insgesamt acht verschiedenen Accounts habe er sie angeschrieben – als sie schließlich zu einem Treffen bereit war, endete es tödlich.

Am 24. September wird der Prozess fortgesetzt. Eigentlich sollten dann die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung folgen. Da jedoch noch eine molekulargenetische Untersuchung vorgenommen wird, verzögert sich der Prozessverlauf erneut.