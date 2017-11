Theater in Leck : Premiere im Rausch der Farben

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannsen 1 von 1

von Karin Johannsen

erstellt am 06.Nov.2017 | 04:27 Uhr

Leck | Mit dem Wünschen sollte man manchmal vorsichtig sein. In hitzigem Streit kann es auf wundersame Weise Sicherungen durchbrennen lassen und zu einem katastrophalen Ergebnis führen. In der Komödie „Rollentausch oder Die Wilden in der Wüste“ geschieht genau das und zwingt Kontrahenten, nach außen eine heile Welt vorzutäuschen. Die Theatergruppe Haallicht feiert mit diesem lustigen Zweiakter von Claudia Klein eine rauschende Premiere im gut gefüllten Kulturhof Leck-Huus.

In der vorigen Theatersaison war das Stück „Ganze Kerle“ zum Publikumserfolg avanciert. Das motivierte, kann aber gleichfalls Belastung sein. Diesen Gedanken greift Charly Werner in seiner Begrüßung auf, überlegt und weiß: „Die Amateurgruppe meistert das sehr gut!“ Dem Leiter der Volkshochschule, unter dessen Dach „Haallicht“ seit 27 Jahren agiert, fällt es leicht, den Startschuss zu geben: „Das Spiel kann beginnen!“

Irgendwo im arabischen Raum, irgendwo in einem Wüstenzelt soll ein Werbespot entstehen für „Arabia“. Ein Parfum, das dort oder auch in Duisburg oder Leck begehrenswert sein soll. Regisseurin für diese Aufnahmen ist Charlotte, die nur Charly genannt werden will (Silke Lahmann). Sie hat ihre liebe Not, die Hauptdarsteller Yvonne Knatterfeld (Birgitt Gebauer-Dopp) und Till Schweizer (Joachim Wiebecke) in den Griff zu bekommen. Eine Diva und ein Frauenheld, der scheinbar mehr Arme als ein Oktopus hat – das geht nicht gut. Tollpatschig und immer einen Kommentar auf den Lippen wirbelt zwischendurch Assistentin Stefanie (Christina Schößler) die Szenerie auf. Während sie zuständig für die Requisiten ist, muss Regieassistentin Marion (Simone Born) die Hauptdarstellerin bei Laune halten. Die Situation spitzt sich zu, als Marions Bruder Mark (Rainer Schößler) auf der Bildfläche erscheint: Friseurlehrling mit langen Koteletten á la Elvis Presley und Macho, der nicht viel von den Frauen hält. Ein Streit mit der zickigen Diva ist programmiert. Es eskaliert, Emotionen kochen hoch über das Thema, ob es Frauen oder Männer schwerer im Leben haben. „Ich wünschte, ich würde in deiner Haut stecken“, sagen beide gleichzeitig und bereuen das später bitterlich: Lichterflackern, Donner – ein jeder ist in den Körper des anderen geschlüpft.

Was ist hier los? Wieso sehe ich mich da? Es dauert, bis die Diva und der Coiffeur den Rollentausch begreifen. Alles Jammern nutzt nichts, der Werbespot muss in den Kasten, was Kameramann Rüdi mit stoischer Ruhe erledigt. Alle reißen sich zusammen und selbst „Raschid, Sohn des Windes“ setzt sich verwegen auf die orientalischen Bodenkissen, himmelt die entführte „Ayanna“ an und erstmals gelingt ihm die weiche „Sphinx“-Aussprache. Aber wann und wie finden die beiden vertauschten Seelen zurück in ihre Körper? Das wird an dieser Stelle nicht verraten – selbst schauen! Man darf sich gefangen nehmen lassen vom Farbenrausch auf der Bühne und vom Können der Amateure. Sie spielen die Charaktere der einzelnen Personen glaubwürdig, allen voran glänzt Birgit Gebauer-Dopp allein durch ihre Mimik und Gestik. Allen gebührt Lob und Anerkennung für ihre Leistungen, angefangen bei den „alten Haallicht-Hasen“ Rainer Schößler und Joachim Wiebecke bis hin zu Peter Hermann, der zwar die kleinste, aber unverzichtbare Rolle des Technikers besetzt.

„Beifall ist das Brot der Künstler. Je mehr, desto besser können sie spielen“, hatte Charly Werner anfangs vorausgeschickt. Die Zuschauer geizen nicht mit Applaus zwischendurch und kräftig am Ende nach gut zwei Stunden vergnüglicher Unterhaltung. Das hält schließlich die Bürgervorsteherin Sabine Detert nicht auf den Stuhl, mit Blumen und einem guten Tröpfchen gratuliert sie den Laienspielern zur gelungenen Premiere. Fazit: Es lohnt sich. Ehrlich!