Preisgekrönte Trickfilm-Technik

Schüler der Niebüller FPS gewinnen Bundespreise beim 67. Europäischen Wettbewerb

Avatar_shz von Dorthe Arendt

03. Juni 2020, 13:31 Uhr

Niebüll | Schüler der Friedrich-Paulsen-Schule haben mit Erfolg am 67. Europäischen Wettbewerb teilgenommen. Tjove Detlefsen aus der 10a und Jayke Christiansen, Mads Ebberg, Levke Hansen sowie Runa Oldenburg aus der 6c sind Bundespreisträger. Einen Landespreis haben Mira Petersen, Lenox Mania, Lene Enewaldsen und Niko Schiessler gewonnen.

Fast im Alleingang hat Tjove Detlefsen ihre Rede zum Thema „Give peace a chance“ ausgearbeitet. Unter dem Titel „Peace. How do you define peace? Think about that for a moment” setzt sich die Schülerin mit dem seit 75 Jahren währenden Frieden in Europa auseinander.

Für die Zehntklässlerin bedeutet das, dass Frieden „nicht etwa nur die Abwesenheit von Krieg, sondern viel mehr das Schaffen einer Gesellschaft, in welcher alle Menschen- unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Sexualität oder Hautfarbe- gleichbehandelt werden, darstellt“. Sie appelliert an die Menschlichkeit und Gleichheit aller Menschen.

Mit Beispielen aus ihrem täglichen Leben weist die Gymnasiastin auch auf die Benachteiligung von Frauen und Mädchen hin. Des weiteren führt sie die Vorurteile gegenüber Mitgliedern der LGBTQ+ Gemeinschaft oder Flüchtlingen an. In ihrer englischsprachigen Rede zeigt Tjove Detlefsen, dass vieles schon gut läuft, aber die Europäische Union noch lange nicht am Ziel ist. Begleitet und unterstützt wurde sie dabei von ihrem Lehrer Henning Gripp.

Weniger ernst, aber umso kreativer, haben sich die Klassen 6b und 6c unter der Anleitung von Kunstlehrer Niko Bekehermes mit der EU auseinandergesetzt. Sie sollten sich mit Märchenfiguren aus Europa eine Geschichte ausdenken. Dabei sollten die typischen Merkmale der Figuren erhalten bleiben. „Im Kunstunterricht beschäftigen wir uns in der Altersstufe mit der Darstellung von Menschen, außerdem steht der Trickfilm als Technik auf dem Programm. Das passte super“, schreibt Bekehermes.

Aus einzelnen Ideen entstanden in 14 Stunden Gruppenarbeit kurze Trickfilme. Gebastelt wurde in Handarbeit. „Wir haben in der Legetrick-Technik gearbeitet.“ Die Schüler haben flache Figuren mit beweglichen Armen und Beinen aus Papier gebaut und Hintergründe gestaltet.

Mit den schuleigenen iPads und einer Stop-Motion-App wurden die Figuren zum Leben erweckt. Alle Bewegungen wurden aus bis zu zehn einzelnen Bildern pro Sekunde zusammengesetzt. Zum Schluss wurden Vor- und Abspann gestaltet und die Filme von den Schülern vertont.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Mit „Der Trank des großen Wunsches“ (Bundespreis) und „Entführung im Zauberwald“ (Landespreis) konnte sich die 6c sehr erfolgreich platzieren.

Bundesweit beteiligten sich rund 75.000 Schüler am 67. Europäischen Wettbewerb, davon 2520 aus Schleswig-Holstein. Bilder, Texte und Videos von 142 Teilnehmenden wurden durch die Landesjury an die Bundesjury weitergereicht. 47 Preise und sechs besondere Auszeichnungen wurden auf Bundesebene vergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Preisverleihungen des ältesten deutschen Schülerwettbewerbs abgesagt. Die Landespreise wurden an die Schulen geschickt.