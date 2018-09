Gastspiel in Niebüll : Preisgekrönte A-capella-Gruppe auf der Bühne

Nach erfolgreicher Premiere lädt der Verein Pro Musica erneut zu einem Konzert in der Stadthalle ein.

18. September 2018, 17:03 Uhr

Nach dem erfolgreichen Konzert der Gruppe „baff! a capella“ im letzten Jahr wird ein weiteres Konzert im Rathaussaal in Niebüll stattfinden. Am Sonntag, 30. September, 17 Uhr, ist es soweit. Unter dem Namen "baff!" entstanden in den vergangene fünf Jahren viele eigene Songs der unterschiedlichsten Musikrichtungen mit lustigen, nachdenklichen und ehrlichen Texten in überwiegend deutscher Sprache. Die vier VokalkünstlerInnen Maj Hansen (Lübeck), Lilly Ketelsen (Leipzig), Jonathan Mummert (Leipzig) und Jörgen Roggenkamp (Berlin) sind seit Ende 2013 unter dem Namen „baff!“ unterwegs. Nach zwei Jahren der fortlaufenden Entwicklung ihres Bühnenprogramms und der ersten CD-Produktion „Niemand anders“, setzt die ausschließlich mit dem Mund Musik machende Band ihren Weg nun mit dem zweiten Studio-Album „Weiter atmen“ und dem bereits dritten Bühnenprogramm fort, welches ab Ende August 2017 auf den Bühnen Deutschlands zu sehen sein wird.Die hauptsächlich aus eigener Feder stammenden Songs lassen einen Abend mit baff! Erfrischend kurzweilig werden, aber auch die Arrangements von bereits bekannten Stücken begeistern in ihrer Originalität. Dabei wird kein Thema und kein Musikstil ausgelassen. Ob mit dröhnigen Dubstep-Bässen, oder leisen, fast schon klassischen Tönen, ob über Träume, das Meer, oder die Rastlosigkeit der heutigen Gesellschaft – die vier SängerInnen singen über alles, was sie und uns beschäftigt. Auch an musikalischer Präzision und Feingefühl fehlt es dem Ensemble nicht. Zahlreiche Coachings (u.A. bei Felix Prowroslo, Patrick Oliver und Daniel Barke) haben die Band vorwärts gebracht und zahlten sich spätestens beim A-Cappella-Wettbewerb der Scala Vokal in Ludwigsburg 2016 aus, bei dem baff! den 1. Platz der Jury-Wertung erhielt. Im Juli 2017 folgte dann der Publikumspreis beim Konstanzer Chorfestival, im Mai 2018 der Publikumspreis beim Solala A-Cappella-Wettbewerb in Solingen.