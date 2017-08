Musikevent in Leck : Prächtige Stimmung bei Schlagernacht im Augarten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Leck | Waschechten Nordfriesen können Regenschauer nichts anhaben. Wenn sie feiern wollen, bleiben sie und nehmen das Nass von oben in Kauf. Das bewiesen zahlreiche Besucher der 4. Schlagernacht des Bürgerfestvereins im Augarten. Die Stimmung war prächtig, nicht zuletzt wegen der gelungenen Musikauswahl und Animation von DJ Thorsten.

Was, bitte schön, ist „Hulapalu“? Dem Kopfkino genügten vage Hinweise, die Melodie riss alle mit zum „Hodijodijeh …“. Dank DJ Thorsten Homann hatte Stargast Andreas Gabalier sein Kommen zugesagt. Kracherne Lederhosen sind sein Markenzeichen, also war er’s – oder nicht? Nebelschwaden umhüllten den Volks- Rock’n Roller mit der unverkennbaren Stimme aus Österreich. „I sing a Liadl für di“ schmeichelte sich der Sänger in die Herzen seiner textsicheren Fans: „Hulalala…“. Sie feierten „ihren Andreas“, der in Deutschland alle Stadien füllt.

Die Freunde der leichten Unterhaltung kamen auf ihre Kosten im baumumsäumten Park. DJ Thorsten wühlte in der Schlagerkiste und bewies ein sicheres Händchen. Schon in der Happy Hour wagten die ersten Feierwilligen ein Tänzchen, was ansonsten eher in die Dämmerung hinausgeschoben wird. Costa Cordales besang so schön „Anita“ und Roland Kaiser seine „Joana“, DJ Ötzi schmetterte „Hey Baby“. Hits von Wolfgang Petry durften nicht fehlen, Rex Gildos „Fiesta Mexicana“ auch nicht. Marianne Rosenberg, Helene Fischer und viele, die man aus der Welt der Schlager kennt, verschafften sich Gehör und alle sorgten für eine heitere Ausgelassenheit.

Der Vorsitzende des Bürgerfestvereins Leck, Ingo Ehlers, freute sich über jede trockene Minute am Sonnabend. „Beim Aufbau störten uns schon fünf kräftige Schauer“, sagte er. Das Wetter schien die Veranstalter an der Nase herumzuführen, blieb zu Beginn des Abends zahm, um dann wieder mit Schauern um sich zu schlagen. Wie gesagt, blieben die meisten Besucher, andere traten enttäuscht den Heimweg an. Ein weiteres Manko ärgerte Ingo Ehlers: „Ein Stamm-Imbissbetreiber hatte sein Kommen zugesagt, das aber nicht eingehalten“. Als Alternative konnte ein Verkäufer von Fischbrötchen und Gegrilltem gefunden werden. Daneben gab es wie geplant Nudelgerichte und anderes mehr.

Das Wetter spukte in den Gedanken des Vorsitzenden immer wieder herum. „Das ist ein Risiko, das wir nicht einplanen können. Bei schlechtem Wetter fehlen uns einfach die Besucher und damit der Erlös aus dem Getränkeverkauf. Davon bezahlen wir aber die Bands“. Nun hat sich bereits herauskristallisiert, dass die Schlagernächte mit aufgelegter Musik die Menschen anziehen. „Vielleicht sollten wir nur noch Partys mit Konserven-Musik veranstalten. Das ist günstiger als die Band-Variante, muss aber keine Billiglösung sein. Hauptsache, die Leute haben Spaß“, überlegte Ingo Ehlers.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 07.Aug.2017 | 12:25 Uhr