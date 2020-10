Prächtige Farben: Eisenholz am Einheitstag gepflanzt

Der Parkfriedhof in Niebüll gewinnt immer mehr an Aufenthaltsqualität und wurde mit weiteren Gedenkorten als Immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet

Avatar_shz von Anja Werner

04. Oktober 2020, 18:20 Uhr

niebüll | Passend zum „Einheitsbuddeln“ beteiligte sich auch das Nordfriesische Friedhofswerk (NFW) mit einer speziellen Pflanzaktion zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. In Niebüll wurde durch Revierleiter Thomas Andresen, der für die zehn im Amt Südtondern vom NFW betreuten Friedhöfe zuständig ist, ein Eisenholz-Baum gepflanzt. Dabei halfen Sarah Göttsch, die auf dem Friedhof ein freiwilliges ökologisches Jahr leistet, Kirchenvorstand Kurt-Heinz Jappsen und der langjähriger Mitarbeiter auf dem Friedhof, Manfred Scheffler.

Neben dieser Pflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit können auf allen Friedhöfen, die vom NFW in Südtondern betreut werden, Bäume gespendet werden. Dazu sind Pflanzstellen für geplante Baumpflanzungen markiert,“ erklärt der Revierleiter, „Hier besteht also die Möglichkeit, sich durch die Spende eines Baumes auf dem Friedhof an dessen Gestaltung zu beteiligen und neben dem Beitrag für die Natur einen langlebigen Erinnerungspunkt zu setzen.“

Der Eisenholz-Baum wird ein buntfarbiges Kleid tragen, so dass bald ein Hauch von „Indian Summer“ über dem Parkfriedhof weht. „Wir möchten durch behutsame Gestaltung und Weiterentwicklung die vorhandene Vielfalt bewahren und ausbauen“, erklärt Thomas Andresen, „Die Friedhofskultur in Deutschland ist Immaterielles Kulturerbe. Unsere Friedhöfe beheimaten eine reiche Flora und Fauna, die die Friedhöfe wie den Parkfriedhof in Niebüll für Besucher interessant machen“, erläutert der Revierleiter.

Jeweils ein Friedhof aus jedem Revier, der Husumer Ostfriedhof, der Niebüller Parkfriedhof sowie der Friedhof in Friedrichstadt, wurden für das Immateriellen Kulturerbe am 18. September stellvertretend für alle 38 Friedhöfe des Friedhofswerks, mit einem Schild ausgezeichnet. Dazu konnte Thomas Andresen zahlreiche Gäste am Eingang zum Parkfriedhof begrüßen. Im Grußwort sagte Bürgervorsteher Uwe Christiansen: „Es ist immer wieder schön, sich auf dem Parkfriedhof aufzuhalten. Der Friedhof ist ein lebendes Geschichtsbuch, dient dem aktiven Klimaschutz und soll einen Ort der Begegnung ermöglichen.“

Auch Pastor Dr. Christian Anders Winter äußerte sich positiv: „Der Friedhof ist ein Ort der Lebenden, ein Friedhof hilft Angehörigen zu trauern und zu erinnern.“ Letztlich sollten Namen für die Nachwelt erhalten bleiben.

Eine besondere Rolle kommt dem Kreis der Gedenksteine rund um das Ehrenmal zu; dieser Ort wurde neu gestaltet und bietet nun ein wunderschönes Bild. In der Nähe der Ehrenmäler wurde ein Dalben aus Dagebüll aufgestellt. Angehörige können eine Namensplakette zum Gedenken anbringen lassen, um sich an nicht auf diesem Friedhof beigesetzte Personen erinnern.

Auch im Namen der Stadt wurde gepflanzt. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, resümierte Stadtmarketingchef Holger Heinke nach dem Einheitsbuddeln am Sonnabend. Rund 60 Bürger nahmen an der Aktion – mit Abstand" – im Legerader Stadtwääldchen teil. Dabei ging es um eine gezielte Aufforstung mit einheimischen Gehölzen gegen eine Spende.

Stadtgärtner Jochen Johannsen überwachte das Einheitsbuddeln, das im ganzen Land stattfand. Bereits nach einer Stunde, gegen 15 Uhr, waren alle 50 Bäumchen und Büsche eingesetzt.

An Spenden kamen dabei 270 Euro für den Verschönerungsverein Niebüll zusammen. Die Bauhofleute versahen die jungen Pflanzen abschließend mit dem Biss-Schutz. Die neue Baumwiese befindet sich in Nähe des Weges Ackerkoog.