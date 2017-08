Konzert in Klanxbüll : Polkageist aus Berlin befeuerte Nordfriesen im Charlottenhof

vergrößern 1 von 3 Foto: Prenzel (3) 1 von 3





Klanxbüll | Der Parkplatz war voll, das verhieß schon von weitem ein ausverkauftes Haus beim After-Work-Abend im Charlottenhof. Die Berliner Band Polkageist hatte im Vorjahr die Besucher zum Tanzen, Schwitzen und Ausrasten gebracht – das wollten viele noch einmal erleben. Eine interessante Mischung an Gästen wieder einmal: der Gärtner aus Humtrup, die Ärztin aus Niebüll, ein Restaurateur aus Deezbüll, der Maurer aus Langenhorn oder der Bodenverleger aus Risum-Lindholm. Sie alle ließen ihre Arbeit hinter sich, stülpten sich das Freizeitgewand über und waren plötzlich Mensch. Und wie! Sie schüttelten sich aus zur rasenden Tanzmusik, ließen Beine und Arme fliegen, immer hart an der Kante zur rhythmischen Gymnastik. Wer kann besser springen? Ich! Nein, Du. Wir alle!



Publikum tanzt zu Balkansound, Ska und Punkrock

Musik, das verbindende Element. Der Musikmix aus Balkansound, Ska und Punkrock ließ nichts anderes zu. Laut erklangen Pauke und Trompete, Akkordeon, Geige, Gitarre und Kontrabass. „Tanz den Teufel!“ war die Ansage und alle folgten. Verführerisch langsam ging es erst los, bis die Jungs den Hahn aufdrehten. Trompetenalarm! Da kam die „Julischka aus Budapest“ gewaltig über die Rampe und das „Joijoijoijoi!“ hatten die Fans ganz schnell drauf. Von wegen kühle Nordfriesen.

Die erste Reihe der Tanzenden war vom jungen Personal aus den Freiwilligen kulturellen beziehungsweise ökologischen Jahren besetzt, ehe die Älteren sich dazwischenschoben. Ein Gedränge wie auf dem Oktoberfest vor der Bühne. Und einer schiebt sich immer nochmal durch – da musste manch einer auf seine Füße Acht geben. Doch anders als die barfüßigen Musiker behielten die meisten ihr Schuhwerk an. Eng neben der Mama schmiegte sich ein Sohn im Publikum sicherheitshalber an, denn die Tanzwut hatte inzwischen sensationelle Ausmaße angenommen. Sie war knapp vor der Körperverletzung und kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Eine wilde, ungezügelte Musik: Hervorragend der schnelle Wechsel zwischen den Instrumenten, zwischen Geige und Gitarre, zwischen Trompete und Mandoline, zwischendurch immer wieder das Akkordeon. Der vierstimmige Gesang klang wie bei einer Hausbesetzung, rau und wenig friedvoll. Wer weiß denn schon, dass „Reiß mir den Kopf ab“ ein Liebeslied ist?



Die Lieder schüren Emotionen bei ihren Zuhörern

Doch, keine Panik, alle Musiker sind ganz brav. Sie stammen aus Ost- beziehungsweise West-Berlin, lieben Osteuropa. Dort haben sie ihren Stil gefunden, traditionelle Lieder uminterpretiert und starke eigene Songs entwickelt. Diese Lieder schüren die Emotionen. Die Musiker gehen dabei direkt auf das Publikum zu, lassen keine Pause zu. Eine finnische Polka gefällig? Aber ja – und noch viel mehr.

Noch einmal drehten sich alle wie die Brummkreisel vor der Bühne. Die ausgelassene Party endete mit reichlich Zugaben. „Wiederkommen im nächsten Jahr“, lautete ein eindeutiger Befehl aus dem Publikum. Am nächsten Morgen stand die Bankangestellte wieder in der Filiale, der Zeitungsverkäufer machte seine Tour und der Arzt saß in seiner Praxis. Doch alle hatten ein besonderes intensives Strahlen in den Augen – wo das wohl herkam? Der Teufel weiß es ...