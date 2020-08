Polizei warnt: Verkehrsreiches Wochenende erwartet

Avatar_shz von Anja Werner

06. August 2020, 15:11 Uhr

Niebüll/Südtondern | Zum Ferienende in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erwartet die Landespolizei ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. „Zusätzlich ist beim vorhergesagten Sommerwetter auch mit starkem Ausflugsverkehr zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung der Landespolizei.

„Auch im Bereich der Autoverladung nach Sylt wird Geduld gefragt sein“, kündigt die Landespolizei an. „Hier gilt: Bleiben Sie auf den Hauptrouten, die Nebenstrecken sind gesperrt. Gebuchte Plätze bei der Autoverladung werden erst auf dem Terminal zugewiesen, es gibt keinen Vorzug aus dem Stau.“

Auch vor der Grenze zu Dänemark sei am Sonnabend wieder mit erheblichem Rückstau zu rechnen. „Weichen Sie nicht auf Schleichwege aus. Die kleineren Grenzübergänge sind gesperrt, folgen Sie nicht blindlings den Umleitungstipps des Navigationsgerätes, sondern bleiben Sie auf den Hauptrouten A7, B 200 und B5 und planen Sie mehr Zeit ein.“ Zudem wird empfohlen, Ausweisdokumente und Buchungsunterlagen bereitzuhalten.

Generell für ganz Schleswig-Holstein gilt laut Mitteilung: Die Landespolizei unterstützt an Hotspots die zuständigen Ordnungsbehörden vor Ort. Zudem kündigte die Landespolizei an, an bestimmten Orten ihre Präsenz angemessen erhöhen, um polizeiliche Einsatzlagen im Kontext der Corona-Bestimmungen konsequent abarbeiten zu können.

Zudem bietet die Polizei, folgende Hinweise zu beachten: Bei Stau muss der nachfolgende Verkehr rechtzeitig – durch Einschalten der Warnblinkanlage – gewarnt, sowie eine Rettungsgasse gebildet und freigehalten werden. Und: „Ein rücksichtsvolles Miteinander und Gelassenheit sind maßgeblich für einen stressfreien Urlaubsbeginn oder die Rückkehr aus dem Urlaub“, heißt es weiter in der Mitteilung.