Braderup : Polizei sucht Unfallverursacher

In der Dorfstraße wurde ein Auto beschädigt.

von Hagen Wohlfahrt

07. Dezember 2018, 10:47 Uhr

Braderup | Am Donnerstag wurde in der Dorfstraße in Braderup ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Er war laut Polizei vermutlich mit einem weißen, größeren Fahrzeug unterwegs.

Jetzt bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden. Zuständig sind die Beamten in Leck, Tel. 04662/891260.