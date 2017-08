Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger mit Phantombild

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizeidirektion Flensburg 1 von 1

Nach der Vergewaltigung im Malmesbury Park in Niebüll vor rund zwei Wochen fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Von einem der Tatverdächtigen liegt eine recht markante Beschreibung vor, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg mit. Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß sein und eine braune Hautfarbe (nicht dunkelhäutig) haben sowie gebrochen Deutsch gesprochen haben. Der mutmaßliche Täter habe herausstehende Wangenknochen, eine Narbe auf der linken Gesichtshälfte – die vom Mund aus quer Richtung Ohr verläuft – sowie dunkle Haare, die oben länger sind als an den Seiten des Kopfes, beschreibt das Opfer den Mann. Zum zweiten Mann gibt es laut Polizei keine ergänzenden Hinweise. In der Nacht zum Sonnabend, 29. Juli, war nahe einer Tennisanlage eine 23-jährige Frau von zwei Männern überfallen und vergewaltigt worden. Menschen, die den auf dem dem Phantombild abgebildeten Mann kennen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Niebüll unter der Telefonnummer: 04661 - 4011 0 in Verbindung zu setzen.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 11.Aug.2017 | 11:50 Uhr