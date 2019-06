Unfall in Leck : Polizei sucht Lkw-Fahrer

Nach einem Unfall am Dienstag sucht die Polizei jetzt Zeugen – und einen der Beteiligten.

von Nordfriesland Tageblatt

25. Juni 2019, 18:43 Uhr

Die Polizei teilt mit: Am Dienstag (25. Juni) kam es gegen 11.55 Uhr in Leck zu einem Verkehrsunfall am Einmündungsbereich Norderbergstraße / Königsberger Straße.

Weißer Lkw beteiligt

Beteiligt waren den Angaben zufolge ein Pkw der von der Königsberger Straße nach rechts in die Norderbergstraße einbiegen wollte, und ein weißer Lkw, der von der Norderbergstraße nach links in die Königsbergerstraße einbiegen wollte.

Die Polizei Leck sucht jetzt den Fahrer des weißen Lkw und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04662/891260 zu melden.

