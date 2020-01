Politische Diskussionen erwünscht

Südtonderns Amtsvorsteher Ingo Böhm spricht im Interview über Chancen und Herausforderungen für das neue Jahr

Avatar_shz von Dorthe Arendt

01. Januar 2020, 14:06 Uhr

Herr Böhm, was wünschen Sie sich als Südtonderns Amtsvorsteher für das neue Jahr?

Für 2020 wünsche ich den Menschen im Amt besonders Gesundheit und Frieden. Als Amtsvorsteher wünsche ich, das wir im Amtsbereich, aber auch darüber hinaus, das Verbindende weiter herausarbeiten und vertiefen. Besonders wünsche ich mir, dass intensive politische Diskussionen und Kompromisse nicht als Versagen, sondern als Erfolg demokratischer Entscheidungsfindung gewürdigt wird.



Was steht 2020 in Südtondern an?

Eine große Veränderung in 2020 wird der Amtsantritt unseres neuen Amtsdirektors sein. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und neue Impulse. Mit Spannung erwarten die Gemeinden die Entwicklung zur Konversion am Flugplatz Leck, den Bau der 380-KV-Leitung und besonders natürlich auch die politischen Entwicklungen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien, von denen unsere Gemeinden ja auch direkt betroffen sein werden.

Würden Sie in einem autonomen Flugzeug mitfliegen?

Nein.



Was ist das Beste, was Südtondern passieren könnte?

Wenn wir es schaffen, Interessen stärker zu bündeln und darüber in einem konstruktiven Dialog bleiben. Oder ein Lotteriegewinn?



Mal ehrlich: Ist es überhaupt möglich, die Interessen von 30 Gemeinden immer unter einen Hut zu bringen?

Ziel kann nicht sein, die Gemeinden immer unter einen Hut zu bringen. Dazu sind die Interessen und Anforderungen der 30 Gemeinden und fast 40.000 Menschen im Amtsbereich zu unterschiedlich.

Wir können versuchen, in immer größerem Maße die Gemeinsamkeiten zu benennen und diese herauszuarbeiten. Indem wir jede Gemeinde in ihrer Charakteristik akzeptieren und stärken, fördern wir auch das Gesamtsystem. Wichtig ist, dass alle Chancen genutzt werden, Synergien zu nutzen gemeinsam eine Zukunftsstrategie für das Amt Südtondern zu entwickeln.



Was ist gut gelaufen im vergangenen Jahr?

Die Gemeinden haben sich sehr engagiert für ihre Entwicklung, zahlreiche Projekte umgesetzt und häufig auch zukunftsweisende Entscheidungen getroffen. Viele Projekte sind angestoßen oder abgeschlossen worden.



Was hätte besser sein können oder könnte besser werden?

Wir sind schon gut. Leider behindert die Gesetzgebung auf Landes- und Bundesebene in zahlreichen Bereichen nicht nur den sachlichen, sondern natürlich auch den finanziellen Spielraum unserer Kommunen, noch besser zu werden.

Wie meinen Sie das?

Häufig können wir nur auf gesetzliche Veränderungen reagieren und es gibt auch Situationen, in denen sich besonders auch bei Kommunalpolitikern, die in der Regel ehrenamtlich tätig sind, ein wenig das das Gefühl der Ohnmacht einstellt. Um so faszinierender ist meine Erfahrung als Amtsvorsteher, mit welchem enormen Einsatz sich gerade diese Ehrenamtler*innen in ihren Gemeinden, im Amt, Kreis, Land und auch dem Bund tagtäglich für die Interessen ihrer Mitmenschen einsetzen.



Was war für Sie Ihr das Highlight 2019 im Amt Südtondern?

Eindeutig die Wahl des neuen Amtsdirektors. Die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes hervorragend vorbereitete und mit großem Engagement des Amtsauschusses durchgeführte Veranstaltung ist uns allen in Erinnerung. Im Sommer 2020 möchten wir eine Klausurtagung in gleichem Rahmen durchführen. Hier wird ein wichtiges Thema das Projekt „Wir sind Südtondern“ sein.

Apropos: Wie geht es mit „Wir sind Südtondern“ weiter?

Im letzten Jahr ist das Projekt durch verschiedene Umstände etwas ins Stocken geraten. In 2020 starten wir neu durch. Eine Auftaktveranstaltung ist im Frühjahr geplant.



Worüber ärgert sich der Amtsvorsteher?

Das zahlreiche Menschen den enormen Wohlstand, in dem wir in Deutschland leben, nicht zu schätzen wissen. Stattdessen hören wir, auch in der Presse, regelmäßig und ausdauernd von Problemen und Sorgen. Diese ernst zu nehmen ist natürlich sehr wichtig, leider verschwinden dahinter zu oft die Chancen und Möglichkeiten.



Worüber freuen Sie sich?

Über Menschen, die zufrieden sein können und diese Haltung auch offensiv leben. Die andere mitnehmen in ihrer positiven Sichtweise und sich einsetzen für Menschen und gute Projekte.

Was wird die größte Herausforderung für die Zukunft?

Wenn ich die Frage auf unser Amt beziehe, sehe ich die größte Herausforderung darin, den Verlust an Wertschöpfung durch das Auslaufen des EEG zu kompensieren. Ob uns das auch nur ansatzweise gelingt, wird entscheidend für die Entwicklung des Amtes sein. Damit untrennbar wird auch die Herausforderung verbunden sein, qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu schaffen, um unsere Kinder und Enkel in der Region halten zu können