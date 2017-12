Kommunalwahl 2018 : Politikerinnen braucht das Amt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 28.Sep.2017 | 11:00 Uhr

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Im Mai 2018 finden Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein statt. Auch in Südtondern gilt es dann, mitzubestimmen, wer künftig in den Gemeindevertretungen ihrer Heimatorte sitzt. Obwohl: „Ich habe schon mehrfach gehört, dass die Verantwortlichen Probleme haben, die Kandidaten-Listen voll zu bekommen“, berichtet Sylke von Kamlah-Emmermann, Gleichstellungsbeauftragte im Amt Südtondern. Gleichzeitig ist das Amt Südtondern weit von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis in politischen Ämtern entfernt. Hier lässt von Kamlah-Emmermann Zahlen sprechen: Südtonderns Amtsausschuss besteht derzeit aus 46 männlichen und nur 9 weiblichen Vertretern. Für die Gleichstellungsbeauftragte liegt also mehr als nahe, weiterhin ganz gezielt Frauen zu animieren, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.

Dazu soll ein besonderes Gemeindeseminar in Kooperation mit der Nordsee-Akademie in Leck beitragen: „Aktiv werden in der Gemeinde – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ heißt es am Sonnabend, 14. Oktober. Welche Wege führen in die Kommunalpolitik? Wie sieht es in den Gemeinden des Amtes aus? Welches Handwerkszeug wird gebraucht? Diese und andere Fragen sollen in dem Seminar für Frauen beantwortet werden. Und zwar von erfahrenen Kommunalpolitikerinnen: Neben der Gleichstellungsbeauftragten selbst gehört Lecks Bürgervorsteherin Sabine Detert genausso zu den Referentinnen wie die Niebüller Stadtvertreterinnen Anja Cornils und Bettina Sprengel, auch Inge Wagner, stellvertretende Bürgermeisterin von Achtrup, Johanna Wiehler, Gemeindevertreterin in Risum-Lindholm und Karin Carstensen, Bürgermeisterin in Hörup, wollen über den Reiz der politischen Arbeit, ihre Arbeit und in die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie berichten. „Es besteht die Chance, die Politik der Zukunft mitzugestalten und auch den weiblichen, eher ganzheitlichen Blick auf die Geschicke zu richten – und Einfluss darauf zu nehmen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Der Ablauf der Veranstaltung wird laut Dr. Herle Forbrich von der Nordsee-Akademie anders sein als bei anderen Seminaren: „Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, in kleinen Gruppen auch Fragen zu stellen, die man vorher nie gedacht hätte zu fragen.“ Ferner solle das Seminar dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und Möglichkeiten aufzeigen. „Auch wenn viele Bürgermeister in Südtondern bereits seit Jahrzehnten im Amt sind: niemand muss sich gleich für 30 Jahre an die Gemeindepolitik binden“, sagt Herle Forbrich. Das schlimmste Szenario sei, dass – wenn immer weniger Menschen bereit seien, sich kommunalpolitisch zu engagieren – irgendwann unweigerlich Maßnahmen von außen wie Zwangsfusion drohen würden.

Soweit ist es jedoch noch lange nicht – und die Gleichstellungsbeauftragte hofft, dass ein ganz anderes Szenario Wirklichkeit wird: „Wie wäre es, wenn wir Vorreiter werden und Südtondern es als größtes Amt in Schleswig-Holstein schafft, auch die meisten Frauen in der Politik zu haben?“, fragt Sylke von Kamlah-Emmermann und hofft, dass möglichst viele Frauen das Angebot annehmen. „Aber wie immer gilt: Auch Männer sind herzlich willkommen.“

Das Seminar am Sonnabend, 14. Oktober, 9 bis 12.30 Uhr, richtet sich an Kommunalpolitiker/innen, Verwaltungskräfte und interessierte Bürger/innen, Kosten: 5 Euro, Anmeldung wird bis zum 11. Oktober erbeten, Kontakt: Nordsee-Akademie (Flensburger Straße 18 in Leck), Telefon: 04662/ 87050, E-Mail: info@nordsee-akademie.de.