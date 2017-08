Polemiken gegen die Welt

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

Jan-Uwe Thoms hat drei Bücher aus einem prallen Leben geschrieben. Ab 1960 hat er in der Niebüller Mühlenstraße gewohnt – nun ist er in die Stadt zurückgekehrt, für eine Lesung in die Seniorentagesstätte an der Friedrich-Paulsen-Schule.

Der 73-Jährige Autor und Journalist ist smart, charmant und humorvoll. Trotz eines wilden Lebens: Der Flensbuger Jan-Uwe Thoms hat in seinem Leben eine Menge mitgemacht, er war jahrzehntelang Berufssoldat, hat den Balkankrieg miterlebt und wurde als Kind missbraucht. Das hat er alles souverän überstanden.

Die Zuhörerinnen in Niebüll hingen an seinen Lippen. Er hatte viel zu erzählen und zitierte überzeugend aus seinen drei Büchern: Da war die Jugend in Flensburg mit Bandenkriegen, Strenge, Schlägen und Klauereien. Man wundert sich als Zuhörer, dass dieser nette ältere Herr kein Krimineller geworden ist. Damals, nach dem Krieg, waren die Zeiten eben anders. Hinten den Schrott geklaut, vorne wieder an den Platzbesitzer verkauft. Ein Überlebenskampf an den sich die älteren Besucherinnen gut erinnern konnten.

Vor 57 Jahren ging es für die Familie nach Niebüll. Die Schranken in der Gather Landstraße gingen herunter und die Schwester rief: „Die wollen uns nicht!“ Köstliche Momente einer unterhaltsamen Lesung. Thoms berichtet lebendig und offen über seine Geschichte. Keine der Damen kommt auf die Idee einzunicken – auch wenn das erlaubt war. „Ich habe nichts dagegen, wenn Sie schlafen!“ sagt Jan-Uwe Thoms gleich zu Beginn. Sein Vater war in Niebüll Chef des Arbeitsamtes. So kam Jan-Uwe an die FPS und hatte dort Unterricht beim legendären Hannes Schwensen. Der spätere Bürgervorsteher unterrichtete mit harter Hand, wer etwas lernen wollte, hatte sein Leben lang Profit davon. Die Gespräche mit Hannes Schwensen führten ihn intensiver zu einer Idee, die ihm sein Schwiegervater Günter Karg vom Deichbauamt schon vorher unterbreitet hatte. „Werde doch Berufsoffizier!“ Denn ein zweites Studium konnten die Eltern von Thoms nicht finanzieren. Das war Schicksal: Die Tochter hatte bessere Zensuren. Abitur in Niebüll, keine so schlechte Zeit. Und auch die Zeit bei der Bundeswehr bereut er nicht. Jan-Uwe Thoms geht schonungslos mit sich selbst und der Zeitgeschichte um. Er übt harte Kritik an der damaligen Bundeswehr-Ideologie und jetzt den aktuellen Politikern – doch das alles ist fundiert und durchdacht. Hier spricht einer von Dingen, die er genau kennt.

Seine drei Bücher „Damals in Flensburg“, „Damals beim Bund“ und „Zimmer frei im Irrenhaus“ sind allesamt lesenswert.







von Anja Werner

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:06 Uhr