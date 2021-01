Plötzlich ist Pandemie greifbar

Auch Funktionsträger des Amts sind betroffen – Forum Südtondern zur Corona-Eindämmung gegründet

südtondern | Plötzlich – durch die Ausbrüche in den Krankenhäusern in Niebüll und Husum – ist Corona auch in Südtondern greifbar nah. Viele Einwohner kennen plötzlich Betroffene, die in Quarantäne sind oder sich sogar infiziert haben. Das macht Sorgen und schürt Ängste. Manche trauen sich kaum noch vor die Tür. Wie blicken Funktionsträger aus Südtondern auf die plötzlich so hohen Infektionszahlen?

„Wir sind bis jetzt von großen Ausbrüchen, wie es sie schon länger in anderen Teilen des Landes gibt, verschont geblieben. Nun ist Corona mit einem rasanten Tempo auch bei uns angekommen“, sagt Amtsvorsteher Ingo Böhm. Die Zahl der Menschen in Quarantäne habe sich laut seiner Auskunft mittlerweile auf mehr als 2000 erhöht. „Dies muss nun spätestens als Weckruf verstanden werden, sich an alle geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht zu halten“, betont Ingo Böhm. Dies sei in manchen Fällen in Südtondern wohl nicht der Fall gewesen. „Wir sind hier im ländlichen Raum wenige Menschen, haben viel Platz und hatten bisher vergleichsweise wenige Infizierte, da könne man sich das eine oder andere private Treffen dann doch erlauben - so haben bisher sicher einige gedacht, das geht nun nicht mehr, jetzt ist Konsequenz gefordert“, betont der Amtsvorsteher.

Ingo Böhm ist Mitglied in einer noch kleinen, vor wenigen Tagen gegründeten Arbeitsgruppe, die helfen soll, den derzeitigen und auch künftige Ausbrüche im Amtsbereich schnell einzudämmen. „Auf Initiative der hiesigen Ärzte wurde das Forum Südtondern gegründet. Neben Ärzten, dem Amtsdirektor und mir wird beim zweiten Treffen in dieser Woche auch ein Vertreter des Kreises dabei sein. Ziel dieses Forums ist, zu ermitteln, wie Kommunalpolitik dabei helfen kann, Ausbrüche – zum Beispiel auch in Pflegeheimen – schnell einzudämmen“, erläutert Ingo Böhm.

Die Amtsbewohner ruft er zu Besonnenheit auf: „Mit Panikmache ist niemandem geholfen, wir müssen nun Kontakte strikt vermeiden und uns an die Regeln halten.“ Verbesserungsmöglichkeiten sieht Böhm mit Blick auf die nächste Ministerrunde, zu der Angela Merkel am Dienstag eingeladen hat, mit Blick auf den öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Wie auch Lecks Bürgervorsteherin Sabine Detert: „Wenn es in Bussen und Bahnen einen besseren Schutz durch das Tragen von ausschließlich FFP 2-Masken gibt, müssen dafür eben genügend dieser Masken zur Verfügung gestellt werden.“ Sabine Detert betont: „Plötzlich und massiv ist Corona uns so nah gerückt, dazu die Unsicherheit, was die mutierenden Virusvarianten noch bringen können – das sorgt auch bei Menschen mit einer besonderen Verantwortung für diese Region für große Unsicherheit und Anspannung.“ Es sei also ganz normal, wenn sich viele Menschen durch die Pandemie-Entwicklung besonders belastet fühlen würden. „Zumal wir diese Situation für einige Zeit als neue Normalität akzeptieren müssen, denn in ein paar Monaten wird nicht alles so wie früher sein“, sagt Sabine Detert. „Wir müssen, wenn der Ausbruch in den Krankenhäusern überstanden ist, mit weiteren Ausbrüchen auch bei uns rechnen“, ergänzt Ingo Böhm.

Sabine Detert weiß, „besonders leiden die Älteren“. Daher plant sie für Leck bald die erste Runde Telefon-Bingo für Senioren. „Es kann gut sein, dass wir uns auch in diesem Jahr noch andere Varianten für die üblichen Seniorenveranstaltungen in der Adventszeit überlegen müssen“, sagt die Bürgervorsteherin. Denn keiner könne sagen, wie lange Corona noch den Alltag im Griff habe „und ob wir uns überhaupt schon in den schlimmsten Wochen befinden“. Sie sei an sich kein ängstlicher Mensch, „doch diese Situation nötigt mir auch persönlich den größten Respekt ab“.

Niebülls Pastorin Sylvia Kilan-Heins ruft die Südtonderaner dazu auf, zuversichtlich zu bleiben, die Hoffnung nicht zu verlieren. „Wir sollten uns auf das wirklich Wertvolle in unserem Leben konzentrieren – die Familie, liebe Nachbarn oder gut tuende Haustiere. Zu den Menschen, die wir nicht mehr treffen können, sollte auf kontaktlose Weise Kontakt gehalten werden“, rät die Pastorin. Das Gefühl, gerade jetzt den Herausforderungen des Lebens nicht alleine gegenüber zu stehen, sei besonders wichtig. „Energie und Kontakte auf Abstand schenken auch Spaziergänge, durch die Natur oder durch die Nachbarschaft – einfach rausgehen, anstatt sich drinnen verrückt zu machen“, sagt Sylvia Kilian-Heins.

Dass die aktuelle Corona-Situation bei den Einwohnerinnen und Einwohnern teilweise Unruhe oder Sorge auslöst, kann auch Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt verstehen. „Da klammere ich mich persönlich nicht aus.“ Die Zahl der aktuell Infizierten sei erschreckend, nicht weniger als die Zahl der unter Quarantäne gestellten Personen. „Aber gerade die hohen Quarantänezahlen zeugen von der Entschiedenheit der Verantwortungsträger, die Infektionsketten, die nur vermutet werden können, zu durchbrechen und so auch Nordfriesland wieder auf den guten Weg in der Pandemie zu bringen, auf dem wir schon waren“, sagt Wilfried Bockholt. Ach ihm bleibe nur der Appell an die Bevölkerung, die Abstands-, Kontakt- und Hygiene-Auflagen zu beherzigen: „Damit jeder an dem Platz wo er gerade steht, seinen Teil dazu beiträgt, dass wir als Gemeinschaft auf Sicht wieder Herr des Geschehens werden, und nicht das Virus.“