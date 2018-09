SSW-Initiative in Niebüll : Plastik-Verzicht bei Stadtfesten

Das Nachhaltigkeits-Profil Niebülls soll weiter gechärft werden. Das trifft auf die Zustimmung aller Fraktionen.

von Anja Werner

28. September 2018, 15:39 Uhr

Er wählt zunächst die falsche Eingangstür des Rathauses. „Ich war noch nie bei einer Sitzung der Stadtvertretung“, gesteht Ingo Böhm, der neue Amtsvorsteher Südtonderns. Niebülls Bürgervorsteher Uwe Christiansen begrüßt ihn scherzhaft als Bürgermeister der kleinen Nachbargemeinde Bosbüll, der er ja auch weiterhin ist. Die lockere Stimmung am Donnerstagabend im Sitzungssaal passt zur Tagesordnung, auf der sich einige Punkte mit positiver Intention finden - und das auch noch vor zahlreichen interessierten Einwohnern.

Dazu zählt das konsequente Schärfen am Nachhaltigkeits-Profil der Fairtrade-Stadt Niebüll. Ausdruck dafür ist ein Antrag der SSW-Fraktion, in dem die Vermeidung von Plastikmüll bei öffentlichen Veranstaltungen der Stadt wie dem Hauptstraßenvergnügen gefordert wird. „Ich habe auch noch das Bild von mit Plastiktellern überlaufenden Mülleimern während des Muschelfestes vor Augen“, sagt der SSW-Fraktionschef Sebastian Loske. Auch die scheinbaren Pappschalen, in denen Pommes oder Currywurst serviert wird, seien nicht nur aus Papier und damit nicht biologisch abbaubar. Daher fordert der SSW klare und verbindliche Leitlinien für ausschließlich biologisch abbaubare Materialien oder Mehrweg bei allen Essens- und Getränkeausgaben sowie sämtlichen Verpackungen – besonders mit Blick auf die Verantwortung gegenüber der jüngeren Generation.

Diese ist in Niebüll in Gestalt des Kinder- und Jugendbeiratzs für ein nachhaltiges Leben bereits selbst aktiv geworden. Und zwar durch die Aufforderungen an die Geschäftsinhaber der Innenstadt und an die Marktbeschicker, möglichst ganz auf Plastiktüten zu verzichten. „Großen Respekt für diese Initiative, die bereits Wirkung zeigt“, sagt der CDU-Fraktionschef Bernd Neumann, der für seine Fraktion auch den Antrag des SSW befürwortet. Gleiches unterstreicht Hendrik Schwind-Hansen für die SPD-Fraktion. Einstimmig beschließt die Stadtvertretung, den Antrag an den Fachausschuss für Umwelt und Wirtschaft zur Ausarbeitung von Details weiterzuleiten. „Auf dieses Thema freue ich mich sehr. Ich möchte eine Sitzung nur zu dem Thema Vermeidung von Plastikmüll einberufen – zusammen mit dem Kinder- und Jugendbeirat“, sagt Vorsitzender Peter Schumann. Das Ziel müsse der komplette Verzicht von Plastikmüll sein, betonen die anwesenden Mitglieder des Jugendbeirats.

Zustimmung zu dem Antrag kommt auch von der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Frauke Rörden-Prang – und auch gleich eine Aktion: „Ich lade alle am 27. Oktober von 10.30 bis 15 Uhr zum Nähen von textilen Taschen in die Volkshochschule ein.“

Einen „äußerst positiven“ Nachtragshaushalt für 2018 präsentiert dann noch Bettina Sprengel (CDU), Vorsitzende des Finanzausschusses. Vor allem Dank der Gewerbesteuereinnahmen, die mit 8,5 Millioonen rund zwei Millionen Euro höher als erwartet ausfallen. Es gibt aber auch zunächst ungeplante Ausgaben, zum Beispiel die Aufstockung des Budgets für Zuschüsse für die Erneuerung von Reetdächern oder eine weitere Gruppe der Offenen Ganztagsschule – also Posten, die Positives bewirken. Davon zeigt sich am Ende auch Ingo Böhm begeistert: „Diese Sitzung war ein Erlebnis!“