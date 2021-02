Schwerer Unfall in Dagebüll : Pkw stößt mit NEG-Triebwagen zusammen: Zwei Tote

Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang.

Dagebüll | Bei einem schweren Unfall sind am Freitagnachmittag in Dagebüll zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Nissan X-Trail gegen 16.30 Uhr auf dem Halligweg in Dagebüll unterwegs, als er einen unbeschrankt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.