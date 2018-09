Piraten entführen Bürgermeister

Gute Stimmung trotz Regenschauer: Veranstalter ziehen positive Bilanz des dreitägigen Bürgerfestes in Leck

von shz.de

09. September 2018, 16:50 Uhr

Von allem etwas weniger, bitte! Diese Aussage passte auf das 33. Bürgerfest in Leck. Auf der „Bunten Meile“ am Sonnabend säumten weniger Aussteller die Hauptschlagader, das Wetter glänzte nicht von seiner schönsten Seite und weniger Besucher als im Vorjahr nahmen sich Zeit zum Flanieren, Stöbern, Erleben und Mitmachen. Dennoch zeigte sich Ingo Ehlers vom Bürgerfestverein zufrieden: „Es war harmonisch und friedlich!“.

Erst das Mitmachkonzert am Freitag im Rathaus, dann der abendliche Auftritt von „Torpus & The Art Directors“ im proppevollen Leck-Huus – der erste der drei tollen Tage begeisterte auf ganzer Linie. Ein wenig verhaltener ging es am Sonnabendmorgen zu. Einige Schauer hielten vor allem junge Flohmarkthändler ab, ihre Schätze auf den Wolldecken auszubreiten. Insgesamt waren die Lücken am Straßenrand nicht zu übersehen. Der verantwortliche Organisator, Ingmar Jörn, führte das auf das Verschieben des „Tummel & Bummel“ um eine Woche zurück, nannte gleichfalls die „gesättigten“ Leute und eben das schlechte Wetter als Gründe.

Doch auf die Bürger war in punkto Frühstücken auf dem Asphalt Verlass: Rund 300 Leute reihten sich am Buffet ein und ließen sich von der Bürgervorsteherin Sabine Detert und ihren 20 Helfern gern bedienen. Ungefähr 500 Euro Erlös soll aus dieser Aktion die MTV-Fußballsparte erhalten.

Die Repräsentantin des Ortes und Verwaltungschef Andreas Deidert erlebten zu früher Stunde dann eine „böse Überraschung“. Sie wurden von den „Kornersfjord Piraten“ aus Eckernförde gekidnappt und verschleppt. Dem Bürgermeister gelang es, die furcht einflößenden Gestalten zu bestechen und die Freiheit wieder zu erlangen. Erstmals hatten sich die Piraten unter die Besucher-Meute gemischt und trieben ihren Schabernack.

Außerdem gaben sich die nordfriesische Lammkönigin Marleen Westensee und Lammprinzessin Heike Marit Carstensen die Ehre. Gockelhahn Karlo-Fridolin, Stelzenclown Peppino und Zauberer Enochian bespaßten die Besucher, die Musik an allen Ecken und Kanten machte gute Laune. Das Wetter besserte sich, der Wind blies drohende Wolken einfach beiseite. Am Abend verwandelte sich die Hauptstraße in eine Partymeile. Insbesondere die Hausband „Second Take“ brachte die Stimmung der ungezählten Partygänger zum Brodeln und motivierte zum „Danz op de Straat“.

Am Sonntag nutzten zahlreiche Kirchgänger die Gelegenheit, den ökumenischen Freiluftgottesdienst im Augarten zu besuchen. Wie auf der „Bunten Meile“ spielten dann die Tettauer Blasmusikanten aus Oberfranken auf und es wurde zu einem bayerischen Frühschoppen geladen. Kistenstapeln, spielen, hüpfen, um die Königswürde schießen, essen und trinken trugen zu einem familiären Miteinander bei. Das 12. Entenrennen kristallisierte sich zum Höhepunkt des Festes heraus. 1200 federlose Plastik-Enten plumpsten gestern Nachmittag aus dem großen Sack in das Wasser und schwammen im Pulk Richtung Ziel. Die Gewinner der Aktion stehen unter www.entenrennen-leck.de.