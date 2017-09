Pilzwanderung und Power-Walk: Neue Kurse an der VHS Leck

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von Dorte Arendt

erstellt am 12.Sep.2017 | 14:05 Uhr

Die Volkshochschule Leck bietet ab dem 26. September weitere Kurse an. Am Dienstag, 26. September, startet um 18.45 Uhr Orientalischer Tanz, am Mittwoch, 4. Oktober, 18.30 Uhr startet ein Microsoft-Word-Kompaktkurs. Auf Pilzwanderung geht es am Sonntag, 8. Oktober, 9 Uhr, am Donnerstag, 12. Oktober, 9 Uhr, geht es um „Allgemeine Fitness, Power Walk“, am selben Tag startet um 10.15 Uhr „Allgemeine Fitness 60+“. Einen Workshop zum Thema Entspannung gibt es am Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, am Montag, 30. Oktober, heißt es ab 19 Uhr „Lerne aktive Atem- und Entspannungstechniken“. Mehr Infos und Anmeldungen erfolgen unter Telefon 04662/4539 oder www.vhs-leck.de.