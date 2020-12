Photovoltaik-Park für Bosbüll

Das 35 Hektar große Energieprojekt wurde in der Gemeindevertretung vorgestellt / Ein Baugebiet soll im Norden entstehen

Avatar_shz von Anja Werner

04. Dezember 2020, 17:21 Uhr

bosbüll | Sie gestaltet sich schwierig und langwierig – die Suche nach einem weiteren Neubaugebiet in Bosbüll. Grund sind die neuen Lärm-Richtwerte, die durch die Ortsnahen Windkraftanlagen überschritten werden. So wurden erst die Pläne für eine Ausweisung im Süden, dann die im Osten verworfen. „Nun sieht es aber für eine Fläche im Norden gut aus“, sagt Bürgermeister Ingo Böhm. Mindestens sechs, vielleicht sogar acht bis zehn Grundstücke könnten dort entstehen. Sechs Anfragen liegen bereits vor.

Der Aufstellungsbeschluss für denn entsprechenden Bebauungsplan für das Gebiet nördlich der Westerstraße und westlich der Hauptstraße wurde denn während der Sitzung der Gemeindevertreter auch gefasst. „Wir brauchen eine Perspektive vor allem für junge Familien, die im Ort bleiben oder nach Bosbüll zurück ziehen möchten“, sagt Ingo Böhm.

Weiteres Thema war in der kleinen Gemeinde, in der die alternativen Energien eine große Rolle spielen, ein Photovoltaik-Park. Jan Stadermann von der Firma GP Joule und Johann Heinrich Ingwersen als möglicher In-vestor stellten das geplante Photovoltaik-Freiflächenprojekt vor. Dafür gibt es zwei mögliche Eignungsgebiete in einer Gesamtgröße von rund 35 Hektar, wovon die eine Fläche direkt an einen vorhandenen Photovoltaik-Park anschließt. Es könnten Module mit einer Gesamtleistung von rund 33 Megawatt Leistung installiert werden.

Eine Wirtschaftlichkeit der Anlage lasse sich grundsätzlich darstellen. Inwieweit sich eine Bürgerbeteiligung tatsächlich lohnen könnte und möglich wäre, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden.

Vergangenheit ist dagegen schon wieder das Elektro-Dörpsmobil. „Der Leasingvertrag ist ausgelaufen. In einer kleinen Gemeinde, in der einige Einwohner mittlerweile eigene E-Fahrzeuge haben, ließ sich unser Dörpsmobil wirtschaftlich nicht mehr darstellen“, begründet Ingo Böhm.

Zumal der Haushalt zwar einen geringeren, aber immer noch einen Fehlbetrag ausweise. „Die Tendenz geht aber deutlich hin zu einem Bereich, in dem auch Überschüsse möglich sind“, sagt der Bürgermeister.

Für 2021 weist der Haushalt im Ergebnisplan Erträge von insgesamt 571.600 Euro und Aufwendungen von insgesamt 579.600 Euro auf, so dass ein Fehlbetrag von 8000 Euro ausgewiesen wird. Im Finanzplan betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 568.200 Euro und die Auszahlungen 556.900 Euro. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 315.000 Euro und die Auszahlungen 333.700 Euro. Hiervon entfallen 315.000 Euro auf geplante Investitionen und 18.700 Euro auf Tilgungen. Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 215.000 Euro festgesetzt.

Geplante Investitionen sind zum einen der Kauf von Flächen für das Neubaugebietes mit 210.000 Euro und der Bau eines Gehweges zum geplanten Bahnsteig der NEG in der Gemeinde mit 100.000 Euro. Die Baukosten des Gehweges sind an den Erhalt eines Zuschusses in Höhe von 100 Prozent dieser Kosten gekoppelt. Beides sind Projekte, die 2020 bereits geplant, jedoch nicht umgesetzt wurden. Außerdem sind jeweils 2000 Euro für den Bau einer Ladesäule und für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz vorgesehen.

Der Finanzplan schließt nach mit einem Minus von 7.400 Euro ab, so dass sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Amtskasse am Ende des Planungsjahres voraussichtlich auf 105.710 Euro belaufen werden.