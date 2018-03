DRK Süderlügum : Pflege, Partys und Präsente

Versammlung: Mitglieder des DRK-Ortsvereins Süderlügum blicken auf 2017 und wählen neuen Vorstand.

von cw

24. März 2018, 12:06 Uhr

Süderlügum | Viel los ist immer beim derzeit 235 Mitglieder starken DRK-Ortsverein Süderlügum, wie wieder auf der Mitgliederversammlung im Waldkrug Westre deutlich wurde. In ihrem Tätigkeitsbericht listete die Vorsitzende Marina Petersen dazu das monatliche Essen in Gemeinschaft auf, das jeweils von 50 bis 60 Personen genutzt wird. Zu zwei Blutspendeterminen kamen 156 Spendenwillige, darunter elf Erstspender.

Ein riesiger Kraftakt, so die Vorsitzende, bedeutet stets der zweitägige Weihnachtsbasar, bei dem das DRK immer Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Kekse verkauft. Den Mitgliedern wurde zu 23 hohen Geburtstagen und jeweils zu vier Goldenen und Diamantenen Hochzeiten gratuliert. Neben mehreren Vorstandssitzungen nahmen Vertreter auch an Versammlungen auf Kreis- und Regionalebene sowie als Gesellschafter der DRK-Sozialstation an zwei Aufsichtsratssitzungen teil.

Die Seniorenbetreuerin Anita Petersen berichtete über die Seniorennachmittage: Man spielte Lotto, fuhr zum Frühstück in die Hasienda, unternahm einen Tagesausflug nach Pellworm und beschloss das Jahr mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier. Urlaubsbedingt hatte die Leiterin der DRK-Sozialstation in Ladelund, Friedlinde Grabert, schriftliche Grüße übermittelt. Sie berichtete, dass dort etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind und seit der Einführung der neuen Pflegegrade insbesondere die hauswirtschaftliche Betreuung stark zugenommen hat.

Bei den Vorstandswahlen wurde Marina Petersen ebenso in ihrem Amt bestätigt wie Schriftführerin Michaela Knecht. Zum neuen Kassenwart wählte man Olaf Boysen für Roswitha Block, die nun Stellvertreterin ist. Neben Fritz Lorenzen wird Annegret Ebsen künftig die Kasse prüfen. Delegierte zur Gesellschafterversammlung der DRK-Sozialstation sind Marlies Schäfer und Michaela Knecht. Für 50-maliges Blutspenden wurde Hauke Hinrichsen mit einem Präsent geehrt. Weitere Ehrungen gab es für die ehrenamtlichen Helfer Marlies Schäfer (10 Jahre), Monika und Hans-Jürgen Johannsen (15 Jahre) und Antje Jessen (20 Jahre). Mit einem Blumenstrauß wurde Karin Christiansen nach 31 Jahren als Bezirksdame verabschiedet. Blumen gab es auch für Sylke Klüver und Roswitha Block.

Der nächste Blutspendetermin in Süderlügum findet am 26. April in der Mehrzweckhalle statt und am 14. Juni ist eine Tagesfahrt nach Glücksburg und Flensburg geplant. Nach dem obligatorischen Imbiss zu Versammlungsbeginn wurden zum Abschluss wieder ein paar Runden Lotto gespielt.