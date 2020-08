Pflanzen haben Durst: Bauhof ruft zum Wässern auf

Avatar_shz von shz.de

10. August 2020, 12:12 Uhr

leck | Blumen und Bäume haben Durst an diesen Tagen, in denen die Sonne vom Himmel brennt und die Temperaturen über die 30-Grad-Marke kratzen. Drei – und ab heute vier – Mitarbeiter vom Bauhof Leck sind von morgens bis spät nachmittags damit beschäftigt, insbesondere Neuanpflanzungen im Gemeindegebiet einen kräftigen Schluck Wasser zu geben. Nahezu zweihundert in diesem Frühjahr in die Erde gebrachte Bäume wie zum Beispiel die 38 neuen Linden im Propst-Nissen-Weg, Sträucher oder die blühende Pracht in den Kübeln brauchen das Nass zum Überleben. 15 bis 20.000 Liter Wasser benötigt diese aufwendige Aktion täglich.

Ab heute, versprach Bauhofleiter Anton Nahnsen, werde man ebenfalls einen Teil der Bäume im Bürgerpark gießen: „Das ist als Unterstützung gedacht, alles können wir einfach nicht leisten“. Der Verschönerungsverein als Eigentümer des Parks kann diese Aufgabe ebenfalls nicht übernehmen oder aus Kostengründen keine Brunnen bohren lassen. Die Bürger, die in jüngster Zeit hier einen Baum gepflanzt haben, müssen also selber Wasserkanister von zuhause heranschleppen.

Michael Austrup und Anton Nahnsen appellieren an den Gemeinschaftssinn aller Bürger, Bäume und Blumen vor ihrem Grundstück gleich mit zu wässern.