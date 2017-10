Marschbahn nach Sylt : Pendler-Demo in Klanxbüll beendet - Züge fahren wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 25.Okt.2017 | 10:20 Uhr

Klanxbüll | Rund 600 Menschen haben sich nach Angaben der Bundespolizei und des Veranstalters, der Facebook-Pendler-Initiative, am frühen Mittwochmorgen am Klanxbüller Bahnhof (Kreis Nordfriesland) versammelt, um den Bahnverkehr zwischen Klanxbüll und Westerland lahmzulegen. Sie blockierten einen Zug, der um 7.12 Uhr in den Bahnhof einfuhr. Dabei stand etwa die eine Hälfte der Demonstranten bei starkem Sprühregen auf dem Bahnsteig, die andere im Zug. Die Pendler sorgten dafür, dass die Türen nicht schließen konnten. Der Zug konnte deshalb nicht abfahren. Auch ein zweiter Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis wurde besetzt, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Somit wurde die gesamte Strecke ab Klanxbüll blockiert.

Seit rund einem Jahr beklagen unter anderen Sylt-Pendler sowie deren Arbeitgeber und Urlauber die Situation auf der Marschbahnstrecke.

Auf der Anzeigetafel im Bahnhof wurde eine Verspätung von 120 Minuten eingeblendet. Wegen der Blockade konnten auch Züge in Westerland nicht abfahren. Nachfolgende Verbindungen wurden teilweise gestrichen. „Wir setzen zwar Busse als Schienenersatzverkehr ein, aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte der Bahnsprecher. Die Busse fuhren zwischen Niebüll und Klanxbüll. Gegen etwa 9.15 Uhr konnte der zweite blockierte Zug wieder abfahren. Auch bei den Protestlern lichteten sich die Reihen, bis schließlich der zuerst besetzte Zug mit normaler Auslastung gegen 10.15 Uhr wieder losfuhr.

Mit ihrer Aktion will die Facebook-Pendler-Initiative gegen verspätete und veraltete Züge auf der Marschbahnstrecke demonstrieren, die von Hamburg über Niebüll und den Hindenburgdamm nach Sylt rollen. Die Pendler wollen öffentlichen Druck auf die Verantwortlichen aufbauen und ein Zeichen zu setzen.

Der Verein Sylter Unternehmer unterstützt die Aktion: „Auch wenn es sich um eine weder von uns geplante, noch durchgeführte Aktion handelt, haben wir Verständnis für den aufgestauten Frust unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den zurückliegenden Monaten viel hinnehmen mussten und sich – wie wir auch – von den Verantwortlichen allein gelassen fühlen“, schreibt Karl Max Hellner, 1. Vorsitzender des Vereins. Als „unbefriedigend“ bezeichnet er die Zustände auf der Strecke der zurückliegenden Wochen und Monate mit all ihren Einschränkungen und Belastungen.

Erst am Dienstagabend hatten rund 50 Menschen vor dem Amt Südtondern demonstriert, während im Innern des Gebäudes Vertreter von Nah.SH, der Deutschen Bahn (DB), der Facebook-Pendlerinitiative, der Sylter Unternehmer, der Dehoga Sylt, des Landes Schleswig-Holstein, der Stadt Niebüll sowie des Amtes Landschaft Sylt tagten. Die Öffentlichkeit war zu dem Treffen nicht zugelassen.

Die Bahn, die den Betrieb und die Wagen auf der rund 240 Kilometer langen Marschbahnstrecke im Dezember von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) übernommen hatte, musste Ersatzwaggons einsetzen, weil die Kupplungen der 90 ehemaligen NOB-Waggons defekt waren. Angesichts veralteter Waggons klagen zahlreiche Reisende über überfüllte und unzuverlässige Züge.

Die Kupplungen sind inzwischen repariert. Dafür wurde vor rund einer Woche bekannt, dass zahlreiche Loks wegen Defekten in die Werkstatt müssen. Die Verantwortlichen auf der Strecke von Hamburg nach Sylt müssen daher weiter improvisieren.