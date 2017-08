Katholischer Seelsorger : Pastor Noel Hendrik Klentze will zu neuen Sichtweisen motivieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Lorkowski 1 von 1

Niebüll | „Mich haben die Menschen hier oben im Norden sehr herzlich willkommen geheißen. Und als ich ankam, da schien sogar die Sonne – ein rechter Willkommensgruß.“ Der so frohgemut über seinen Dienstantritt am 1. August in Nordfriesland spricht, ist Niebülls neuer katholischer Seelsorger. Genauer gesagt: der auch für Niebüll zuständige Priester. Pastor Noel Hendrik Klentze nämlich ist innerhalb des geographisch weit gefächerten neuen pastoralen Raumes nicht nur für die Katholiken in Niebüll zuständig, sondern auch für die Inseln Sylt, Amrum und Föhr sowie Bredstedt und St. Peter-Ording. Welch eine Herausforderung!

Seinen Wohnsitz hat der 46-Jährige im Pfarrhaus der Westerländer Gemeinde St. Christophorus genommen. Im Niebüller Pastorat allerdings steht ihm ebenfalls eine Unterkunft zur Verfügung. Diese wird er in Anspruch nehmen, zum Beispiel nach abendlichen Gremiensitzungen. Oder wenn – nach Lage der Dinge – wieder einmal Züge ausfallen oder mit extremer Verspätung ihren Weg Richtung Sylt antreten. Auch Unterbrechungen des Schiffsverkehrs sind ja hin und wieder nicht auszuschließen.

Einmal pro Monat mindestens wird der neue Seelsorger, auf den eine seine Zeit und Energie beanspruchende Reisetätigkeit zukommen wird, in Niebüll mit der Gemeinde die Heilige Messe feiern. Für die pastoralen Aufgaben steht ihm darüber hinaus – gottlob – weiterhin der (Kapuziner-)Pater Markus Benedikt in Niebüll zur Seite.

Pastor Klentze hat sein pastoraler Auftrag von Bayern weit in den Norden geführt. Aus seinem Elternhaus („mit keiner religiösen Einstellung“) in München führten ihn „Sinn- und Lebenskrisen“ – so bekennt der Priester freimütig – zum Studium der Theologie. „Ich suchte nach neuen, nach anderen Wegen. Ich fragte nach den Inhalten des christlichen Glaubens ebenso wie nach Antworten auf das Sinn- und Glücksverlangen des Menschen“.

Auf der Hochschule St. Georgen der Jesuiten in Frankfurt/Main sowie der Hochschule für Philosophie und Theologie des Kapuziner-Ordens im westfälischen Münster absolvierte er seine Studien. „Meine Eltern,“ sagt Pastor Klentze, „unterstützten meinen Weg, förderten und bestärkten mich.“

Sein Einsatz als Kaplan: Schwerin, Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt. „Da traf ich auf eine wahnsinnig engagierte Gemeinde. Der Besuch der sonntäglichen Gottesdienste war sehr gut. Die Katholiken dort hielten stramm zusammen!“

Hamburgs Bischof berief Hendrik Klentze danach als Seelsorger in den pastoralen Raum Südholstein. Er nahm zwar eine Wohnung in Wedel, sein Dienstsitz allerdings war Elmshorn. „Da kostete es Energie, die einzelnen Gemeinden mit den Neuerungen und den damit verbundenen Herausforderungen der pastoralen Neugliederungen vertraut zu machen“, erzählt er rückblickend.

Nicht anders stellt sich für ihn die Situation in Nordfriesland dar. „Ich muss hier beweglich sein, das erfordert die neue Aufgabe“. Klentzes Hoffnung ist, dass die Dienstpläne über den Einsatz der Seelsorger seinen Arbeitsschwerpunkt insgesamt stärker auf den nördlichen Bereich focussieren. Hinzu kommt nämlich auch noch, dass der neue Priester zur Mitarbeit in der Kunst- und Liturgiekommission des Bistums berufen ist. Das alles, so schätzt er sehr realistisch ein, „kostet Zeit und Kraft und Einsatz!“

Die Seelsorge aber verliert er bei allen Anforderungen und Aktivitäten nicht aus dem Blick. „Was brauchen die Menschen?“ Diese Frage treibt ihn um. Lässt ihn auf vielerlei neuen Wegen das Gespräch mit den Menschen suchen. „Kirche muss rausgehen. Dahin, wo die Menschen sind. Die alte, allzu lange praktizierte Clubmentalität muss aufgebrochen werden.“ Aus Überzeugung spricht er diese Worte. Und setzt gleich hinzu: „Mein Predigtauftrag ist es, die Gemeinden zum Fragen zu bringen, damit sie angespornt werden, neue Sichtweisen für ihr Leben und für ihren Glauben in den Blick zu nehmen.“

Wundert es da, dass er in mancher Heiligen Messe Altar und Kanzel verlässt, um die Nähe der Menschen zu suchen? Auch im Kirchenraum? Etwa indem er mit dem Handmikrophon durch die Reihen geht, um die Besucher in den Prozess der in der Predigt aufgeworfenen Fragen mit einzubeziehen.

Der Wind in Nordfriesland, von jeher den Menschen vertraut, scheint um eine weitere Prise frischen Windes reicher geworden zu sein. So will es jedenfalls scheinen.

von Klaus Lorkowski

erstellt am 31.Aug.2017 | 11:44 Uhr