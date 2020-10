Zeugen gesucht : Partys auf dem Schulhof? Sachbeschädigung an der Gemeinschaftsschule Leck

Auf dem Schulhof am Süderholz häufen sich Sachbeschädigungen und verräterische Spuren.

20. Oktober 2020, 12:39 Uhr

Leck | Die Polizei sucht Zeugen für Vandalismus, der in der Zeit vom 14. Oktober, 17 Uhr, bis zum 15. Oktober, 8 Uhr, stattgefunden haben muss. Demnach wurden im Schulhofinnenraum der Gemeinschaftsschule Leck drei Abdeckungen von Außenlampen mutwillig beschädigt/abgetreten.

„Wenn es sich in diesem Fall bei den Beschädigungen um einen Schaden in Höhe von ,nur rund 300 Euro entstanden ist, so häufen sich die Sachbeschädigungen an dieser und anderen Schulen im Bereich der Polizei Leck insbesondere in den Ferien und/oder bei Schulausfällen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Wer macht auf dem Schulhof Party?

Aufgrund von Hinterlassungen –Zigarettenkippen, leere Flaschen, Glassplitter, weiterer Unrat – sei davon auszugehen, dass Personen, eventuell Schüler, sich auf dem Schulgelände aufhalten und „Party machen“, teilt die Polizei weiter mit.

„Durch die Beseitigung dieser Beschädigungen entstehen unnötige Kosten. Die dadurch ausgegebenen Gelder fehlen dann bei notwendigen neuen Anschaffungen“, so die Polizei weiter.

Wer hat etwas beobachtet?

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (04662-891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben.

Insbesondere wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sich größere Personengruppen auf dem Gelände von Schulen befinden, die offensichtlich auf dem Schulgelände feiern.

