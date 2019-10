Zeugen gesucht : Parkrempler vom Lidl-Parkplatz gesucht

Die Polizei fragt: „Wer hat den Unfall beobachtet?“

02. Oktober 2019, 16:28 Uhr

Süderlügum | Das Polizeirevier Niebüll ermittelt derzeit in einer Verkehrsunfallflucht. Die Tat soll sich bereits am Sonntag, 29. September, gegen 17 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz (Hauptstraße) in Süderlügum ereignet haben.

Großer Kombi beschädigt

Der PKW des Geschädigten, ein auffällig großer, schwarzer Kombi, stand zur Unfallzeit auf dem ersten Parkplatz gegenüber der Eingangstür.

Was ist passiert?

Zu dieser Zeit müsste ein ebenfalls größeres Fahrzeug, rückwärts von einem Parkplatz neben der Eingangstür gestoppt sein, wobei dieses Fahrzeug dann den PKW des Geschädigten oberhalb des hinteren rechten Radlaufs beschädigte. Es sei ein höherer Sachschaden entstanden, so die Polizei.

Der Verursacher entfernte sich dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort.

Viel los um diese Uhrzeit

Da der Parkplatz erfahrungsgemäß zu dieser Zeit gut besucht ist, erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Verursacher.

Das Polizeirevier Niebüll (Telefonnummer: 04661/4011-0) beziehungsweise alle umliegenden Polizeidienststellen freuen sich über sachdienliche Hinweise.

