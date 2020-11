Päckchen gehen auf die Reise

Weihnachts-Hilfsaktion von Round Table und Ladies Circle Südtondern für Osteuropa: Viele Kinder machen trotz Corona mit

Avatar_shz von shz.de

19. November 2020, 13:00 Uhr

Südtondern | Die Weihnachtszeit naht: Kinder aus Südtondern werden trotz der Pandemie Kindern helfen. Das ist der menschliche Hintergrund einer Aktion von Round Table Südtondern und Ladies Circle Südtondern, die Weihnachtspäckchen an Schulen und Kindergärten gesammelt haben, die dann per Lkw an bedürftige Kinder in Osteuropa verteilt werden.

Die Aktion ist im nördlichen Nordfriesland in den letzten Jahren soweit gewachsen, dass die Nordfriesen durch das Einsammeln von 2400 Paketen im vergangenen Jahr bereits einen guten Anteil an den in Deutschland gesammelten 156.000 Paketen beigetragen haben. Im Vorwege sind knapp 6000 Kinder in 48 Schulen und Kindergärten von Süderlügum bis Bordelum mit Flyern über den kommenden Päckchenkonvoi informiert worden.

Die Idee hinter der seit 2001 stattfindenden Aktion ist einerseits die Übergabe von Weihnachtsgeschenken an Kinder, die aufgrund von Armut oder Bedingungen der Kinderheime keine Weihnachtsgeschenke erhalten würden, anderseits die Stärkung des Bewusstseins der Kinder in Deutschland, dass mit gebrauchten Spielsachen und Kleinigkeiten Mädchen und Jungen in anderen Teilen der Welt eine Freude gemacht werden kann.

Auch bei den Filialen der Nord-Ostsee Sparkasse und VR Bank jeweils in Niebüll und Leck sowie bauXpert Christiansen in Niebüll konnten die Geschenke aufgegeben werden. Alle Helfer des Konvois sind ehrenamtlich dabei, dennoch entstehen für den Transport der Geschenke Kosten. Diese sind mit rund zwei Euro für Kraftstoff und Maut je Paket jedoch sehr überschaubar.

Aufgrund der Vielzahl an Geschenken aus Nordfriesland sind die Teilnehmer allerdings auch auf Spenden angewiesen

Für das Ankommen der Geschenke bei den bedürftigen Kindern in vier Ländern Osteuropas garantieren die Verantwortlichen, da der Konvoi von Mitgliedern der vier bundesweit tätigen Service Clubs Round Table, Ladies Circle, Old Table und Tangent Club den Konvoi begleitet und jedes Geschenk direkt an die Kinder ausgehändigt wird. Round Table Deutschland hat die Aktion vor 19 Jahren gestartet. Seit 2001 bringt der Weihnachtspäckchen-Konvoi in Rumänien, Moldawien und der Ukraine Kinderaugen zum Leuchten.

Spenden: Round Table 88 Südtondern, Kennwort „Weihnachtspäckchen/Schule“, IBAN DE27 2176 3542 0005 0344 42. Anderseits kann man den Konvoi auch per SMS unterstützen: SMS an 81190 mit Kennwort „Rumänien“.