Corona-Krise : Osterruhe an der Niebüller Autoverladung: Sylter Touristen halten sich zurück

Ein Ansturm der Zweitwohnungs-Nutzer bleibt aus: An der Autoverladung in Niebüll war am Gründonnerstag kaum Verkehr.

Niebüll | Es deutete sich schon in den vergangenen Tagen an: Die Sylter Oster-Touristen halten sich zurück. An der Niebüller Autoverladung war auch an diesem Gründonnerstag nichts los. Die Zweitwohnungsbesitzer oder deren Verwandte sind zum Teil schon früher angereist, so das sich die Lage zusätzlich entzerrt hat. Weiterlesen: So soll es weniger Rückstaus bei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.