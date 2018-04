Hasen-Invasion : Oster-Alarm in Niebüll

Knapp 90 kostümierte Kinder und Erwachsene lockten viele Besucher in die Innenstadt – und besuchten auch Alte und Kranke.

von Anja Werner

03. April 2018, 10:37 Uhr

Niebüll | Ist das wirklich wahr? Gäste, die nicht wissen, dass am Ostersonnabend um 10 Uhr in Niebüll Hasenalarm ausgelöst wird, reiben sich die Augen. Doch tatsächlich, knapp 90 Kinder und Erwachsene haben sich in plüschige Hasenkostüme gehüllt, um in der Innenstadt, aber auch den Außengebieten 5000 hart gekochte Eier an reichlich Besucher zu verteilen. Schon um 10.45 Uhr sind 3000 davon weg, denn in der mit großen gelben Holzeiern und gelben Schleifen geschmückten Hauptstraße und auf dem Rathausplatz drängen sich auch bei eiskaltem Ostwind die Besucher, schauen dem Treiben an den verschiedenen Spielstationen zu, an denen zahlreiche Kinder beim Eierlaufen, Eiergolf oder beim Bobby Car-Rennen mit Spaß wetteifern und Stempel sammeln. Für eine volle Stempelkarte gibt es auf der Bühne eine Überraschung, und unter allen Karten werden mittags auch die beiden vom HGV gestifteten Hauptpreise verlost.

Spaß haben auch die Langohren – ob junge Hüpfer oder alte Hasen. „Angefangen habe ich damit wegen der Kinder, die sitzen nun zuhause und ich bin immer noch dabei, weil wir eine so tolle Truppe sind“, sagt Britta Griesbach, die – wie seit 14 Jahren – auch beim 15. Niebüller Osterhasenalarm zum Bobby Car-Team zählt. Die Kälte wird an diesem Spielposten einfach weg getanzt. Mittags auf der Bühne gibt es für das Team noch eine Überraschung – eine Ehrung von Stadtmanager und Organisator Holger Heinke. Ebenso wie für Jutta Schneider. „Auch sie ist schon lange dabei, leitet das Bahnhofs-Team und verteilt bereits am Karfreitag an der Autoverladung nach Sylt fleißig Eier“, begründet Heinke, der in früheren Jahren auch mal ein Stadthase war. „Es macht Spaß, auf so lustige Weise etwas für seine Stadt zu tun, ich bin hier geboren und aufgewachsen“, sagt Merlin Schirduan. Der 16-Jährige war schon einige Male dabei, in diesem Jahr beim Fotoshooting-Team der Jugendfeuerwehr. Der junge Niebüller kennt aber auch die besonderen Momente des Hasenalarms, der weit über die Innenstadt hinaus wirkt. „Früher bin ich mit einer Gruppe ins Seniorenheim gegangen“, sagt Merlin Schirduan. Auch das Krankenhaus, das Wohnheim der Mürwiker oder das Wilhelminen-Hospiz zählen zu den Orten, zu denen die Hasen Eier, Abwechslung und Freude bringen. Und der Nachwuchs scheint nicht auszugehen. Erstmals verteilen Joris (2) und Lenne (4) aus Deezbüll fleißig Eier. „Ich wollte das für die Kinder mal ausprobieren – die sind im Kostüm dick eingepackt und haben Spaß“, sagt die Mama.

Nach getaner Arbeit hoppeln die meisten Stadthasen mittags zur Bühne auf dem Rathausmarkt, um sich und eine gelungene Aktion ein wenig zu feiern. Danach gehen die Langohren ihres Weges, der bunte Trubel ist vorbei. Doch ganz sicher wird im kommenden Jahr an Ostersonnabend wieder Hasenalarm in Niebüll ausgelöst, dann werden sich wohl wieder einige Gäste die Augen reiben.