Ortsschild ziert Feldlager in Mali

Neujahrsempfang in Stadum: Bürgermeister Bernhard Rensink schaut zuversichtlich in die Zukunft der Gemeinde

Avatar_shz von Anja Werner

07. Januar 2020, 13:10 Uhr

Stadum | Gute Tradition: Zusammen mit dem Ortskulturring und dessen angeschlossenen Vereinen und Verbänden gab die Gemeinde Stadum auch in diesem Jahr den passenden Rahmen für ihren Neujahrsempfang. Und so war es für Bürgermeister Bernhard Rensink sichtlich eine große Freude, dass er neben rund 120 Bürgern seiner Gemeinde, auch Vertreter der Nachbargemeinden Leck, Sprakebüll, Hörup und der Bundeswehr begrüßen konnte.



Highlight: Neues Sportlerheim





Rensink gab einen Rückblick auf all die Aktionen und Veranstaltungen, die das Geest-Dorf Stadum und seine Bewohner auf die Beine gestellt und miterlebt haben. Eines der Highlights war – wie er es ausdrückte – die umfangreiche Sanierung des Freizeit- und Sportlerheims sowie der Bau eines Kleinspielfeldes, was nur dank finanzieller Unterstützung der Aktivregion-Nordfriesland Nord realisierbar war. „Eingeweiht wurde das Sportlerheim zusammen mit einer fulminanten Jubiläumsfeier, aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Turn- und Sportvereins Stadum am 21“, schwärmte Rensink.

Ebenso konnte die umfangreiche Renovierung der Duschanlage in der Schulsporthalle fertiggestellt werden und der Glasfasernetzausbau im Innenbereich der Gemeinde ist abgeschlossen.

Auch 2020 hat die Gemeinde wieder viel vor: Weiter geht es mit dem Netzausbau im Außenbereich. „Bildung ist ein hohes Gut“, so der Bürgermeister und ließ wissen, dass aus dem Projekt der Bundesregierung „Digitalpakt Schule“ zugesagte Fördergelder abgerufen werden sollen, um den Anschluss für eine moderne Bildungseinrichtung der Zukunft zu gestalten.



Ohne Ehrenamt geht es nicht





Dies bedeute allerdings nicht nur die Anschaffung von Endgeräten wie Laptops, Tabletts und Whiteboards, sondern auch das Verlegen von Kabeln mit Anschlüssen in großem Umfang. Ebenso bilden 2020 das Baugebiet, Schwimmbad und die Kanalisation Schwerpunktthemen, die die Gemeinde als Ganzes beschäftigen werden.

Doch Rensink machte auch keinen Hehl daraus, dass vieles was in der Gemeinde passiert und geleistet wird, nicht ohne ehrenamtliches Engagement möglich ist. Somit galt sein Dank dann auch all jenen, die organisiert oder aus freien uneigennützigen Stücken ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft leisten.

Als neuer Kommandeur des Bataillon Elektronische Kampfführung 911 (EloKaBtl 911) ergriff Fregattenkapitän René Brieskorn das Wort. Er gab den Anwesenden einen kleinen Einblick in die anstehenden Arbeiten des Verbandes.



Bundeswehr dankt für Zusammenarbeit





Als Dank für die gute Zusammenarbeit überreichte er ein Bild, dass das Stadumer Ortsschild und ein Bundeswehr Kontingent seines Verbandes im Feldlager in Mali zeigt. Das Ortsschild hatte Rensink im Namen der Gemeinde bei der Verabschiedung in den Auslandseinsatz überreicht.

Es folgte ein Auftritt einiger Stadumer Grundschüler, die mit Heidi Freichel die dortige Platt-AG bilden. Mit Liedern, begleitet von Angela Karde, und einem Theaterstück „op Platt“ sorgten sie für kurzweilige Unterhaltung, bevor es bei Kaffee und Kuchen noch so manchen Klönschnack in der Sporthalle gab.