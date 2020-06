Optimaler Start fürs Stadtradeln

Mehr als 170 Leute schwangen sich in Leck am Pfingstsonnabend auf das Fahrrad – wegen Corona in kleinen Gruppen

02. Juni 2020, 09:38 Uhr

leck | Pfingsten und Sonnenschein. Einen besseren Einstieg hätte das Stadtradeln in Leck nicht haben können. Über 170 Leute schwangen sich auf das Fahrrad und traten in die Pedale. Bis zum 19. Juni werden Kilometer gesammelt und mit einer hohen Anzahl vielleicht ein Preis gewonnen. Sieger bleibt aber auf ganzer Linie der Klimaschutz.

„Bitte umsteigen auf das Fahrrad“ bittet der bundesweite Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses. Seit 2008 lassen Kommunalpolitiker und Bürger in der dreiwöchigen Aktion häufig das Auto stehen und fahren auf dem Drahtesel. Sogwirkung erwünscht: Bitte künftig auf diese Weise mehr Kohlendioxid einsparen! Die Nebeneffekte sind nicht zu unterschätzen. Man bleibt körperlich fit, lernt die Umgebung besser kennen und hat Spaß.

Die Gemeinde Leck beteiligt sich zum ersten Mal an der Kampagne. „Schön, dass ihr alle da seid!“, rief Bürgermeister Andreas Deidert der sehr großen Runde auf dem Viehmarkt zu.

Normalerweise hätte man eine große Tour für alle gemeinsam ausgearbeitet, meinte der Verwaltungschef, doch in Zeiten von Corona sei Abstand halten zwingend erforderlich. Und das könne man nur in kleineren Gruppen.

Übers ganze Gesicht strahlte auch Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Bei ihr liefen die Fäden zusammen und die Teilnehmerzahlen: Die Grundschule an der Linde, das Finanzamt Nordfriesland und der MTV Leck stellten mit je um die 30 Radler die größten Teams. Tobias Ley führte beispielsweise die jungen Fußballer der B-Jugend der SG Leck-Achtrup-Ladelund an: „Natürlich zählt der Umweltgedanke. Aber gleichfalls nutzen wir diese Aktion als Konditionstraining“. Zwanzig Kilometer lagen vor den Jugendlichen und danach ein leckeres Eis.

Als älteste Teilnehmerin machte sich Margitta Borgmann auf den Weg. „Ich fahre jeden Tag auf dem Drahtesel und bleibe so rüstig“, plauderte die 75-jährige Dame. Der fünfjährige Nino strampelte sich als Jüngster nicht ab, er saß sicher im Kindersitz hinter seiner Mutter. Hinüber nach Flensburg und zurück radeln wollte unter anderem Michael Stahn von der evangelischen Einrichtung „Leni“. Und Dr. Herle Forbrich tat das, was sie immer tut: „Ich fahre alle Wege in Leck mit dem Zweirad, denn ich habe gar kein Auto“.

Nach Klintum und Enge, Richtung Stadum und Sprakebüll und über Achtrup zurück – das hatten sich die Leute vom Bürgerfestverein vorgenommen. In Niebüll ein Buch abholen wollte Pastor Peter Janke. Er wurde zum „Stadtradeln-Star“ ausgerufen: „Ich werde drei Wochen komplett auf das Auto verzichten und über meine Erfahrungen im Blog www.stadtradeln.de/Leck berichten“.

Nun radelte der Pastor los wie alle anderen – bei schönstem Wetter und ohne Leistungsdruck.

Reichlich Inspiration für Radtouren ab Leck bieten insgesamt 16 Erlebnisrouten, die durch die abwechslungsreiche Landschaft der Geest und der Marschen zwischen Küste und Binnenland führen. Die Routen sind untereinander kombinierbar und haben jeweils Entfernungen von 14 bis 43 Kilometer. Die Routenkarten gibt es in der Tourismus Information.