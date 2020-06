Opfer der Corona-Pandemie

Ringreiterverein Sande hätte gerne seinen 100. Geburtstag groß gefeiert – künftig wird ein wöchentliches -Übungsreiten angeboten

28. Juni 2020, 09:42 Uhr

enge-SSande | 100 Jahre Ringreiterverein Sande und Umgebung e.V. – das wollten die Mitglieder bereits im Gründungsmonat März so richtig feiern. Mit Jubiläumsringreiten, Festball und einer tollen Chronik. Rund eineinhalb Jahre Planung und Arbeit lag hinter ihnen. Doch dann kam das Coronavirus COVID-19 und machte einen dicken Strich durch alles. Entsprechend enttäuscht waren der Vorsitzende Sven Jacobsen und das Organisationsteam wie auch die derzeit 137 aktiven Mitglieder und 15 Ehrenmitglieder.

Es folgte Plan B. Zwar kein Festball, aber wenigstens das

Jubiläumsringreiten sollte stattfinden. Doch auch das fällt der Pandemie zum Opfer. „Leider müssen wir auch den geplanten Ausweichtermin am Sonnabend, 4. Juli, absagen“, sagt Sven Jacobsen. „Wir hatten auch hierfür alles fertig geplant, können es aber aufgrund geltender Vorgaben nicht realisieren.“ Ebenso haben sie die Präsentation der Chronik verschoben. „Die wird aber noch ein bisschen geheim gehalten, und erst im November im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung präsentiert und verteilt“, erklärt Schriftführerin Silke Friedrichsen-Schütt, bei der die Exemplare bis dahin unter „Verschluss “ lagern.

Doch so ganz ohne Reiten wollten sie dann doch nicht in die Sommermonate starten und bieten daher ab sofort jeweils sonntags um 19.30 Uhr auf ihrem Platz im Neuen Weg in Stedesand ein freies und zwangloses Übungsreiten an. „Natürlich unter Einhaltung aller gebotenen Abstands- und Hygieneregeln“, betont Vorsitzender Jacobsen.

100 Jahren Ringreiterverein Sande und Umgebung, das sind bewegte, bunte, aber auch überaus fröhliche Jahre, wie der Chronik eindrucksvoll zu entnehmen ist. Wie im hiesigen Jubiläumsjahr, so

war auch schon das erste Ringreiten im Jahre 1921 mit Hindernissen verbunden. Da sie damals noch keine eigenen Lanzen hatten, lieh man sich kurzer Hand welche bei der Enger Feuerwehr, und verzichtete mangels noch nicht erwirtschafteter Finanzen auf Schleifen für die Sieger. Von da an ging es stetig bergauf, wie das Jahr 1947 beweist, als das Eintrittsalter angehoben wurde - es waren zu viele, die eine Mitgliedschaft anstrebten. Hingegen dauerte es noch einmal 27 Jahre, bis auch Kinder, die alleine reiten konnten, am Sommerringreiten teilnehmen durften. „Heute kein Problem. Wir haben auch die Kleinsten dabei, die werden oftmals noch von Mama, Papa, Oma oder Opa geführt. Es ist immer wieder eine große Freude zu sehen, wie viel Spaß die haben“, erzählt die stellvertretende Reitchefin Stefanie Jacobsen-Boysen. Hat man sich doch die Nachwuchsförderung ebenfalls groß auf die Vereinsfahne, oder korrekterweise „die Standarte“ geschrieben.

Und so ist mittlerweile aus manchem lütten Reitnachwuchs ein großer Ringreiter geworden - egal ob Mädchen oder Junge. Zudem lautet eine offensichtliche Maxime der Mitglieder: Einmal Mitglied, immer Mitglied! Wie der heute 81-jährige Jonny Gregersen beweist, der schon zu Zeiten des „Ringreiter Korps für Sande und Umgebung e.V.“, im Sattel saß. Denn im Jahr 1997 wurde daraus der „Ringreiterverein Sande und Umgebung e.V.“. Für Gregersen aber alles kein Problem, denn nunmehr 60 Jahre ist er als aktiver Reiter dabei, aktuell mit seinem fünfjährigen Pferd „Charly Go“.

Neben dem erwähnten Kinderringreiten, gibt es mittlerweile zudem das Hallenringreiten, Fahrradringstechen, Herbstausritte und viele andere Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, und den Verein für alle Altersgruppen attraktiv machen. Neben Vereinstreue und dem Spaß am Reiten - besonders dem Ringreiten - sind sie aber auch der Tradition verbunden und treu geblieben,verbinden Generationen und bereichern so das gesellschaftliche Leben ihrer Heimatgemeinden.