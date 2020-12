Niebüll : Omas Rezepte auf Instagram: Nordfriesisch kochen mit „Jannes Schwester“

Kerstin Limbrecht-Ecklundt kocht sich durch die nordfriesische Küche und verrät ihre Lieblingsgerichte auf Instagram.

07. Dezember 2020, 13:51 Uhr

NIEBÜLL | Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, weniger Fernsehen – die Liste der guten Vorsätze zum Jahreswechsel ist lang. Kerstin Limbrecht-Ecklundt (37) hatte zum Jahresbeginn 2020 einen ungewöhnlichen Vorsatz: sich ein Jahr lang durch die nordfriesischen Rezepte zu kochen.

Am Ende soll dann ein Buch mit ihren kulinarischen Favoriten entstehen. Unter dem Pseudonym „Jannes Schwester“ hat sie die besten Rezepte aus über 70 norddeutschen Kochbüchern gesammelt und postet fast täglich ihre Lieblingsgerichte auf ihrem Instagram-Kanal @Jannes_Schwester.

Bodenständig und ohne Schnickschnack

Von süß bis deftig – alles kommt auf dem Tisch und vor die Linse. Das meiste davon bodenständig und ohne viel Schnickschnack. Für das Nordfriesland Tageblatt hat Julia Nissen die promovierte Psychotherapeutin zum Interview getroffen.

Frau Limbrecht-Ecklundt, Sie sind bekannt für Ihr „Nordfriesisches Jahr“. Wie kam es dazu?

Kerstin Limbrecht-Ecklundt: Als meine Oma verstorben war, habe ich ein Rezeptbuch mit handgeschriebenen Rezepten zu allen möglichen Gerichten von ihr geerbt. Daraus entstand eine große Sammelleidenschaft für heimische Kochbücher – ob gekauft oder von anderen Großmüttern an mich weitergeleitet.

Durch den Umzug meiner Familie von Hamburg nach Südtondern hatte ich die Bücher alle wieder in der Hand und dann dachte ich: Du kochst dich jetzt ein Jahr lang durch die Küche deiner Heimat. Ich möchte nicht, dass die Rezepte in Vergessenheit geraten – ebenso wie die Geschichten dahinter.

Was ist Ihr Ziel mit dem nordfriesischen Jahr?

Mein Ziel ist es zu vermitteln, was es alles gibt und die Rezepte vor dem Vergessen zu bewahren. Ich sehe mich selbst als eine Art „Hüterin der Rezepte“. Es gibt so viele schöne Dinge, wie zum Beispiel „Broken Sööt“ (übersetzt: Gebrochene Süße).

Wir essen häufig herzhaft mit süß kombiniert. Das verbirgt sich hinter dem Ausdruck. Ich denke da an Kassler mit Kirschkompott, Birnen, Bohnen und Speck oder Pfannkuchen mit Apfelkompott und Speckscheiben.

Was sind die Herausforderungen der Gerichte?

Zum einen die Überlieferung. Meine Mutter hat mir bei manchen Niederschriften geholfen, Sütterlin zu entziffern. Zum anderen gibt es ein paar Rezepte, vor denen ich ein bisschen Respekt habe. Ich denke da an Schwarzsauer mit Schweineblut oder Saure Rolle. Bei letzterem wird ein Pansen gefüllt und in Essig eingelegt. Anschließend schneidet man da Rollen heraus und brät das ganze an.

Dann noch „Schnuten un Poten“, also Schweineschnauze und Schweinefüße. Eine weitere Herausforderung ist das Timing. Mir ist Regionalität ganz wichtig. Das Fleisch ist immer von hier und ich versuche die anderen Zutaten auch immer von hier zu bekommen. Da muss ich manchmal auch einfach die Saison abwarten für die verschiedenen Produkte.

Schweineschnauze klingt ja spannend. Gibt es ein Gericht, dass Sie auf gar keinen Fall kochen werden?

Ja! Möweneier mit Heringsstippe. Die Eier stehen unter Naturschutz. Das ist für mich ein No-Go. Und dann wäre da noch der Biestmilchpudding. Biestmilch ist das Kolostrum der Kuh, also die erste Milch. Die darf gern das Kalb haben.



Was macht die nordfriesische Küche in Ihren Augen so besonders?

Die Rezepte sind immer relativ einfach. Die Zutaten wiederholen sich oft, was aber interessant ist - auch hinsichtlich der Vielfalt - was man aus einer Zutat alles zubereiten kann. Die Nordfriesen waren früher sehr durch die Seefahrt geprägt. Das spiegelte sich auch in den Töpfen wider: Deswegen gibt es in vielen Rezepten spannende Zutaten, die man so gar nicht erwarten würde.

Und was zum Beispiel?

Wir haben zum Beispiel früh Vanille in den Rezepten oder Zitrone. Aber eben auch Reis, der durch die Seefahrt früh mitgebracht wurde.

Wie sieht es denn mit dem Energiegehalt der Gerichte aus?

(Lacht) Die Küche von damals ist nicht für die heutigen Bedürfnisse gemacht. Wir sind größtenteils alle keine körperlich schwer arbeitenden Landwirte mehr. Das sind richtige Kalorienbomben zum Teil. Deshalb koche ich auch nicht jeden Tag nordfriesisch.

Sie kochen ja nicht nur für sich, sondern inspirieren auch zahlreiche Menschen. Als „Jannes Schwester“ veröffentlichen Sie auf Instagram Ihre Küstenkulinarik. Wie kam es dazu?

Ich teile gern und dachte, wenn ich ohnehin ein Bild dazu mache, für mich und mein privates Rezeptbuch, dann kann ich das Bild ja auch veröffentlichen. Dass das so einschlägt, habe ich nicht erwartet. Mittlerweile sind es über 1700 Menschen, die meine Gerichte schätzen.

Erzählen Sie uns doch mehr über Ihr Buch-Vorhaben.

Ich mache das selbstfinanziert. Ich habe eine Fotografin und eine Grafikerin an der Hand. Das wird dann in Kleinstauflage erscheinen. Außerdem gibt es noch eine Besonderheit: Die Rezepte sollen dann in dem Kochbuch auf Hochdeutsch und auf Friesisch sein. Ich möchte nicht nur die Gerichte, sondern auch die Sprache schützen und sie auch weitergeben.

Was machen Sie, wenn das „Nordfriesische Jahr“ vorbei ist?

Ich überlege mich dann auf andere Regionen zu stürzen. Zum Beispiel Dänemark finde ich echt interessant. Es gibt kaum gute Kochbücher, die ins Deutsche übersetzt wurden. Gerade wegen unserer kulturellen und auch geografischen Nähe finde ich das sehr spannend.

Ich möchte auch versuchen in Kochabenden die Rezepte mit anderen zu kochen. Da bin ich gerade dabei, meine Fühler auszustrecken. Aktuell gebe ich zum Beispiel Online-Kochkurse.

