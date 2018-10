Reitturnier in Niebüll : Olympiasieger am Start

Peter Thomsen war der prominenteste Teilnehmer in der Niebüller Reithalle.

22. Oktober 2018, 16:59 Uhr

Der Reiterverein Niebüll sorgt weiterhin für hohe Qualität im Reitsport. Mit 700 Nennungen, rund 250 Reiterinnen und Reiter in 22 Springprüfungen an drei Tagen, können die Veranstalter zufrieden sein. Lars Brunk vom Reiterverein Niebüll war gemeinsam mit Peter Schultes Veranstalter beim Start am Freitagnachmittag – und natürlich auch sonst ständig – zugegen.

Gegen 15 Uhr startete das Turnier mit Nachwuchspferden. Hier war Olympiasieger Peter Thomsen aus Lindewitt mit seinen jüngeren Pferden zu sehen. Im August 2008 hatte Thomsen bei den Spielen in Peking in der Vielseitigkeit der Mannschaft die Goldmedaille geholt. Mit der Mannschaft gewann er vier Jahre später in London erneut die Goldmedaille. Bei den Europameisterschaften 2011, 2013 und 2015 war Thomsen als Einzelreiter am Start. Die beste Platzierung erreichte er 2013 mit einem fünften Platz. Lokalmatadore wie Teike, Beeke und Tjade Carstensen aus Sollwitt starteten schon bei den Europameisterschaften der Junioren.

Der Sonnabend stand ab dem Vormittag im Zeichen der Profis, am Nachmittag folgten die Amateure und Kinder. Abschließender Höhepunkt war am Sonntag eine Springprüfung der Klasse M. Die Turnierhalle war an allen Tagen zeitweise gut besucht.

Die Turnierteilnehmer sind zur Hälfte professionelle Reiter, zur anderen Hälfte Amateure – Reiter- und Züchter aus Schleswig-Holstein und Hamburg. „Die Teilnehmer fahren mit ihren Tieren an den Tagen bis zu zwei und drei Stunden hin und her – unsere Boxen sind natürlich belegt“, erläutert Lars Brunk.

Die große Resonanz der Reitturniere übt Druck auf die Veranstalter aus. „Im Januar 2019 soll es das nächste große Turnier geben“, hofft Peter Schultes. Der Reitverein Niebüll bietet eine perfekte Organisation durch seine vielen Helfer. „Wir haben zudem die besten Möglichkeiten“, betont Lars Brunk, „wir haben zwei große Abreithallen und dann die große Turnierhalle – praktisch alles unter einem Dach. Das ist einmalig in Schleswig-Holstein“.

Besonders die Profis haben ein großes Interesse an dem Hallenreitturnier. „Wir haben gesehen, dass wir viele talentierte junge Pferde und Reiter im Lande beziehungsweise in Nordfriesland haben“, sagt der Experte. So Ina Matthias auf Fabiana, Jaike Jensen auf Coccina, Madita Bruhn auf Pauline und Laura Karstensen auf Lypso Deluxe, die die ersten Plätze bei der Springpferdeklasse A* belegten. Jaike Jensen konnte mit Cazoo auch in der Klasse A ** glänzen; Michael Grimm auf Cubit und Doris Petersen auf Cormento ragten in der Springpferdeprüfung Klasse L heraus. Michael Grimm belegte in der zweiten Abteilung auf Castec einen guten zweiten Platz. Auch Stefan Jensen zeigte wieder einmal sein Können. Der Bosbüller hatte mit Lennox und Ariasko gleich zwei Pferde auf Platz 1 und 2 in der Springpferdeprüfung Klasse M*. Im Fokus stand der 15-jährige Mattis Johannsen. Er startete im Vorjahr erstmals bei der Deutschen Jugend Meisterschaft – ehrgeizig, hochmotiviert und talentiert: „Richtig angefangen, auch mit dem Turniersport, habe ich mit zehn Jahren.“

Bei den Amateuren ragte Mads Laffrenzen (Mildstedt) heraus. Jeder bekam seinen Preis – kein Geld, sondern gesponserte Präsente. Besonders bemerkenswert: Mit dem Nenngeld wurde das Turnier finanziert, so dass keine Sponsoren gesucht werden mussten.

Die Niebüller schließen mit diesem fünften Turnier den Reigen der großen Turniere ab. Höhepunkt waren im Juni die Kreismeisterschaften mit über 1200 Nennungen für die Dressur-, Spring-, Vielseitigkeitsprüfungen und Mannschaftswettbewerbe. Wieder zeigten die Aktiven des Reitervereins Niebüll große Routine und Umsicht.