Oldtimmer-Treffen in Dagebüll

11. Juni 2019, 17:31 Uhr

dagebüll | Am Sonntag, 16. Juni, findet das 4. Oldtimer-Treffen mit Oldtimermarkt in Dagebüll-Hafen statt. Der Fremdenverkehrsverein hat dieses Treffen für alle Oldtimer-, Yougtimer- und US Car Freunde organisiert, zu dem alle Pkw-, Zweirad-, Lkw- und Traktorenfreunde herzlich eingeladen sind.

Begleitet wird die Veranstaltung von einem Oldtimermarkt: Angeboten werden Ersatzteile, Dekoartikel und Andenken. Das Programm sieht vor, dass am Sonntag ab 10 Uhr die Fahrzeuge eintreffen und dann die Anmeldung und Aufstellung der Fahrzeuge und Händler erfolgt.

Mit einem Stimmzettel können alle Teilnehmer und Besucher ihre „Lieblinge der Veranstaltung“ wählen.

Um dem Publikum die Entwicklung des Automobils näher zu bringen, treffen auf der Veranstaltung alte und neue Technik aufeinander. So sind nicht nur die US- Oldtimer, sondern auch die Besitzer der neuesten US- Fahrzeug-Generation eingeladen, ihre Gefährte zu präsentieren. Auch exotische Fahrzeuge werden teilnehmen. Die Preisverteilung erfolgt ab 15 Uhr. Pokale werden vergeben für die weiteste Anreise, das älteste Fahrzeug und die höchste PS Leistung.