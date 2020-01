Ohnmacht und Enttäuschung

Sorge der Uphusumer über die Folgen des Baus der Westküstenleitung ist groß – per E-Mail soll die Kritik nun gesammelt werden

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 14:13 Uhr

uphusum | Viele Uphusumer kamen in ihr Dorfgemeinschaftshaus, um sich über den neuesten Stand der Planungen bezüglich der 380 KV Westküstenleitung zu informieren. Laut Bürgermeister Helmut Stender ist die Notwendigkeit einer Information über das Projekt Grund genug für eine offizielle Sitzung, eine öffentliche Einwohnerversammlung. Dass der Informations- und Diskussionsbedarf über das Projekt hoch ist, zeigte sich in einer lebendigen Diskussion über die erläuterten Informationen.

Die Enttäuschung, dass so wenige Bürger aus den Nachbargemeinden kamen, wurde der mangelhaften Bekanntmachung des Termins zugeschrieben. Es sei ein Gefühl der Machtlosigkeit, das sich breit mache, aber als direkt Betroffener sehe man ein solches Projekt anders, als jemand, der aus der Ferne plant, so war zu hören. Doch sei das St. Florians-Prinzip nicht das, was die Menschen aus Uphusum für die geringe Resonanz verantwortlich machten.

An der Westküste Schleswig-Holsteins, von Brunsbüttel bis zur dänischen Grenze, plant und baut der Netzbetreiber TenneT eine rund 140 Kilometer lange 380-kV-Stromleitung. Die Leitung soll voraussichtlich im Jahr 2023 in Betrieb gehen und dazu beitragen, den hier produzierten Windstrom in Richtung Süden abzutransportieren. Die Westküstenleitung steht an Platz 8 von insgesamt 43 Bauvorhaben im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Ihr Bau ist in fünf Abschnitte gegliedert, wobei der Bau von Süd nach Nord realisiert wird. Der Abschnitt fünf ist der nördlichste bis zur dänischen Grenze.

Im vergangenen Jahr wurde der Standort für die Übergabestelle an der dänischen Grenze festgelegt. Er wird östlich der B5 liegen. Und dorthin muss die Trassenführung der Leitung auch kommen. Nur wie und wo ist lauten die entscheidenden Fragen.

Das Problem sei die Informationspolitik der Macher. Man müsse den Erbauern der Leitung beinahe unterstellen, dass taktisch geplant wird. Es würden Korridore für die Leitung präsentiert, die unter lautem Protest abgelehnt werden. Im stillen Hintergrund werde dann eine Lösung durchgesetzt, die für die betroffenen Bürger nicht toll ist, aber die für den Betreiber die kostengünstigste Variante darstellt.

So stellt sich die Situation im Moment dar. Nachdem Lösungen für einen westlichen und einen östlichen Korridor präsentiert wurden, die jeweils heftig diskutiert und abgelehnt wurden, soll nun ein Korridor in der 'Mitte', der sich an der B5 und der Bahnlinie orientiert, genutzt werden. Die Resignation, beziehungsweise die Wut, die sich breit macht, basiert nicht zuletzt auf dem Eindruck, dass der Mensch bei Planungen kaum berücksichtigt wird. In einem Landschaftsschutzgebiet westlich von Uphusum dürfen die Strommasten eine Höhe von 60 bis 70 Metern haben, während ansonsten eine Höhengrenze von zehn Metern besteht.

In der regen Diskussion wurden auch direkt betroffene Bürger gehört, deren Grundstücke am Trassenverlauf liegen und die um ihre Gesundheit wegen der Abstrahlung der Überlandleitung sowie um einen starken Wertverlust für ihre Immobilien fürchten. Ihre Angst konnte ihnen leider nicht genommen werden. Es wirkt auf die Bürger von Uphusum eher nervös und hilflos, wie die Verantwortlichen der TenneT aus Bayreuth agieren.

Deshalb soll eine Gruppe von zehn Uphusumern Bedenken der Mitbürger per E-Mail sammeln und bündeln, die dann als Argumentationshilfe bei den Gesprächen mit TenneT dienen sollen. Jeder ist aufgefordert, mitzumachen. Die E-Mail-Adresse für die Einwendungen ist die Mail-Adresse der Gemeinde Uphusum 'gemeinde.uphusum@outlook.com'.