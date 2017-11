Offene Bühne zum Jahresabschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Wieder hatte sich ein gut gelauntes Publikum im Ratskeller eingefunden, um sich von der musikalischen Vielfalt in der Region beeindrucken zu lassen. Diesmal schlug das Klangpendel vom Schlager bis zum Punk-Rock aus, und mancher mag sich anfangs gefragt haben, ob das denn alles zusammen gehen würde. Aber die allen Auftretenden entgegengebrachten Beifallsstürme bestätigten, dass es sehr wohl ging. Das Team des Musikerstammtisches um Vera Hesse und Jürgen Lüders waren jedenfalls vom Publikum ebenso begeistert wie von den Akteuren selbst.

Los ging es mit der Mädchenband „Close To Crazy“. Gespannt verfolgten Eltern, Geschwister und Freunde den allerersten öffentlichen Auftritt von Lykka (12) und Bünke (14), die, sich selbst auf ihren Gitarren begleitend, sauber gesungene Hits aus den Charts vortrugen. Für den „Beat“ sorgten Chanta (15) am Schlagzeug sowie der Musiklehrer der drei jungen Damen, Helge Jannsen aus Leck, am Bass.

Mit Marvin folgte ein weiterer Debütant aus Helge Jannsens Talentschmiede. Der 15-jährige Linkshand-Gitarrist trug gefühlvolle Lieder vor, so zum Beispiel „Meine Soldaten“ von Maxim. Die Ratskeller-Wirtin ließ für Minuten einfach die Arbeit ruhen, um ihrem Sohn zu lauschen und auch ein wenig das Lampenfieber mit ihm zu teilen.

Folk-Liebhaber kamen mit „SixMileBridge“ voll auf ihre Kosten. Das von Klaus Harder aus Süderlügum mehrmals im Jahr zusammengerufene deutsch/dänische Quartett präsentierte, von traditionellen Instrumenten wie Bouzouki, Mandoline, Akkordeon, Flöte und Gitarren begleitet, schöne Musik zum Zuhören und Mitsingen. Ein paar Damen regte die Musik von „SixMileBridge“ sogar zum Tanzen an.

Die Punk-Rock-Band „Häffi Ranone“ aus Nordfriesland erhöhte die Temperatur im Ratskeller sprunghaft. Sängerin und Frontfrau Nessi, nebenbei übrigens eine junge Mutter, outete sich gerade zu als „Kellergeist“. Im Stil von Nirvana sang, nein röhrte sie sich in die Ohren der Zuhörer hinein, angeheizt von den perfekt aufeinander eingespielten Instrumentalisten Mike am Schlagzeug sowie Lars und Stefan an E-Gitarre und E-Bass.

Für Zwischendurch hatte Vera Hesse wieder eine Einlage vorbereitet. Dazu wurden Liedtexte zu bekannten Melodien im Publikum verteilt, Stammgast Christa Achsenik (84) aus Humptrup gab am Schlagzeug den Takt vor, Musiker an Gitarre und Klavier stiegen ein und der Ratskeller-„Chor“ sang so gut er konnte mit.

Zum Ausklang des Abends sangen und spielten dann noch zwei Einzelkünstler. Kay Frahm aus Efkebüll hatte ein paar Oldie-Songs vorbereitet, zu welchen er amüsante und teils skurrile deutsche Texte gedichtet hatte. Der Einfallsreichtum was Reime betrifft scheint bei Kay grenzenlos zu sein. Das Publikum honorierte seinen Vortrag mit viel Beifall.

Der sympathische junge Sänger und Gitarrist Roman mit seinen ruhig vorgetragenen Liedern beendete dann die Offene-Bühne-Saison 2017 und auch Roman erhielt seinen wohlverdienten Lohn in Form von langanhaltendem Applaus.

Am 27. Januar geht es dann weiter. Aktuelle Informationen zu bisherigen und kommenden Offene-Bühne-Veranstaltungen gibt es neuerdings auch auf der Facebookseite des Musikerstammtischs Niebüll.