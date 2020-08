Oberleitung mitten durch Niebüll

Elektrifizierung der Bahn-Strecke nach Dagebüll wird nun Bürgerthema – viele Anwohner sind betroffen

06. August 2020, 08:51 Uhr

niebüll | „Gemeinsam mit der Neg in Niebüll treibt das Land Schleswig-Holstein die Elektrifizierung des Eisenbahnverkehrs an der Westküste voran“, teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz gemeinsam mit Landrat Florian Lorenzen und Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt bei seinem Besuch in Niebüll mit.

Anlass für seinen Besuch ist ein Projekt, dass durch die neue Generation von IC-Zügen der DB Fernverkehr relevant geworden ist. Ab 2024 sollen moderne Talgo-Trains die bisherigen alten Züge ablösen. Die Lok bespannten Reisezugwagen sind sehr flexibel einsetzbar und ergänzen so die DB-Fahrzeugflotte ab 2023. Diese neuen spanischen Elektroloks sollen samt Waggons nun per Oberleitung von Niebüll bis Dagebüll weitergeleitet werden. Dazu werden entlang der Gleise mitten durch die Stadt Oberleitungen mit den entsprechenden Tragemasten gebaut werden. In Niebüll und Deezbüll sind von dem Bau zahlreiche Anrainer betroffen. In der Sitzung ging es auch darum, wie die baulichen Gegebenheiten sind.

„Das Gleisbett ist relativ breit“, befand Bürgermeister Wilfried Bockholt. Er wies darauf hin, dass die Grundstücke bis an den Gleisbereich heran reichten. Bernd Buchholz berichtete von seinen Erfahrungen mit anderen Ausbaustrecken. „Probleme machen nicht die Oberleitungen“, sagte er. „Diese sind direkt über dem Gleis. Ärger machen die Masten.“ Diese seien in der Regel 4,40 Meter hoch und störten viele Anwohner. Ingo Dewald hat sich woanders schlau gemacht. „Im Kaiserstuhl hat man beim Ausbau lieber mal einen Mast mehr aufgestellt; ist ansonsten aber flexibel auf die Anwohnerwünsche eingegangen.“

Doch nicht nur die Niebüller sind betroffen. Im Verlauf der Strecke nach Dagebüll möchte die Neg (Norddeutsche Eisenbahngesellschaft) die privaten Übergänge der Anrainer auflösen. Dazu will man ins Gespräch kommen. „Einen Vorteil hat es: Wir pfeifen dann weniger“, sagte der smarte Ingenieur. Die anwesenden Bürgermeister, darunter aus Dagebüll Kurt Hinrichsen, begrüßten das Projekt. „Nur gut“, sagte Kurt Hinrichsen, der sich jedoch Sorgen um die Oberleitung am Deichdurchlass und auf der Mole macht. „Können die Züge nicht hierher ausrollen?“

Es gibt noch einiges mehr zu bedenken. So muss am Blocksberg das Ausweichgleis um 80 Meter verlängert werden. Auch am Bahnhof Maasbüll ist ein Neubau mit Nutzlänge von 200 Metern geplant. Doch die heiße Planungsphase beginnt erst. „Wir stehen bereit, um in den Gemeindeversammlungen Rede und Antwort zu stehen“, sagte Neg-Geschäftsführer Ingo Dewald. „Ich höre heute zum ersten Mal davon“, gab Wilfried Bockholt zu Protokoll.

Rund 40 Prozent der IC-Reisenden auf der Marschbahnstrecke haben via Dagebüll die Inseln Föhr oder Amrum über die Neg-Strecke zum Ziel. Die Talgo-Züge der DB Fernverkehr werden mit zwei Zugteilen und jeweils einer E-Lok in Niebüll ankommen. Wenig umweltfreundlich: Ab Itzehoe müssen die Züge mit nach wie vor von alten Dieselloks gezogen werden. „Aufgrund der digitalen Zugsteuerung kann das herkömmliche Neg-Fahrzeugmaterial nicht die Weiterbeförderung eines Zugteils von Niebüll nach Dagebüll übernehmen: Die so genannte Traktion muss entweder durch eine neu zu beschaffende Diesellok oder eben elektrisch mit der mitgeschleppten Talgo-Lok erfolgen“, sagte Ingo Dewald. Die Kosten der zwei notwendigen Dieselloks für die Neg-Strecke Niebüll-Dagebüll entsprechen nach ersten Schätzungen mit rund zwölf Millionen Euro in etwa der Installation einer Oberleitung inklusive der Gleise 1-3 des Bahnhofs Niebüll.

Nach den Worten von Bernd Buchholz können die Urlauber aus ganz Deutschland so auch weiterhin umsteigefrei den Fährhafen in Dagebüll erreichen. „Ich hoffe, dass mit dieser Investition der Urlauberanteil, der die klimafreundliche Anreise an die Nordsee wählt, noch steigen wird“, betonte Bernd Buchholz.