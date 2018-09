Erst Schläge, dann Stiche : Notwehr und die Frage der Schuld

Schöffengericht Niebüll verhandelt lebensgefährliche Messerstecherei in der Westerländer Paulstraße

von Antje Walther

07. September 2018, 10:54 Uhr

Eigentlich sollte hier und jetzt gar nicht prozessiert werden. Dass Tom L. (21) hier in Niebüll als Opfer, Zeuge und Nebenkläger vor dem Schöffengericht auftritt, war nicht zu erwarten gewesen. L. war in der Samstagnacht vom 26. auf den 27. September 2015 in der Westerländer Paulstraße zwar durch vier Messerstiche schwer verletzt worden, doch diesen Termin vor dem Niebüller Schöffengericht hatte er sich erst einklagen müssen. Fast drei Jahre nach der blutigen Nacht sitzt er jetzt hier am Nebenklägertisch, schräg gegenüber sitzt sein damaliger Widersacher, Valon B. Die Kammer um Richter Christoph Salamon hat ein schwieriges Verfahren vor sich, denn die Frage der Schuld ist vor allem auch eine Frage der Mitschuld.

Das hatte die Flensburger Staatsanwaltschaft schon so gesehen, die das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung damals eingestellt hatte. Ihrer Einschätzung nach war nicht auszuschließen, dass Valon B. sich in einer Notwehrsituation befand, als er ein Messer mit einer 15 Zentimeter langen Klinge zog und einmal in L.’s linken Handballen, zweimal in den Unterleib und abschließend in den Oberschenkel von Tom L. stach. Ein Stich verfehlte die Niere nur knapp, L. verlor dreieinhalb Liter Blut – zwischenzeitlich befand er sich wohl in Lebensgefahr, die traumatischen Folgen, sagt Tom L., arbeitet er noch heute zwei Mal die Woche mit professioneller Hilfe auf.

Das Gesamtbild, das Salamon und seine Schöffen entwerfen, entwickelt beim Hinterfragen der Abläufe und handelnden Personen durchaus eine gewisse Ambivalenz. Der hünenhafte Bodybuilder stellt sich als freundlichen Riesen da, der Ärger lieber aus dem Weg geht. Ärger wie in jener Nacht eben. Als er kurz vor Mitternacht in Nähe der Diskothek P 3 das erste Mal auf seinen langjährigen Nachbarn Valon B. traf. „Was guckst Du?“, soll der beim Blickkontakt provokativ gefragt haben, und daraus entwickelte sich die erste Prügelei. L. behauptet, die habe hauptsächlich B. zu verantworten – auch der ein ziemlicher Kawenzmann von Bodybuilder. Er selber habe den sekundenschnellen Schlagabtausch verloren („ich hatte damals 25 Kilo Muskelmasse weniger“) und auch „keinen Bock“ mehr gehabt, den Kampf weiter zu führen. „Für mich war die Sache erledigt.“

Die Trennung der Kampfhähne aber war nur vorübergehend. Zwanzig Minuten später führte der Zufall sie nämlich erneut zusammen - diesmal etwas weiter abseits vom P 3 näher hin zum Habibi-Imbiss. Tom L. behauptet, er habe B. nur einen kleinen Verpiss-Dich-Schubs gegeben („Ich dachte nur, nicht der schon wieder!“) und damit den Messerangriff ausgelöst. Aber ein Zeuge, der als Türsteher vor dem P 3 diese Szene verfolgte, hat etwas ganz anderes gesehen. Nämlich, dass Valon B. in offensichtlich versöhnlicher Geste die Hand ausstreckte. „Er wollte sich eindeutig entschuldigen. Aber Tom nahm nicht an“, so der Zeuge. L. habe auch den ersten Schlag gesetzt. Der Zeuge hatte dann nur noch gesehen, wie B. etwas aus seiner Jacke holte. „Es sah dann aus, als ob er mit einem Messer sticht.“ 10, 15 Sekunden später sei alles vorbei gewesen.

War also doch Notwehr im Spiel? Ein Westerländer Polizist bringt mit seiner Aussage ein paar Schattierungen mehr in die Hauptverhandlung. Der Name von Tom L. sei mit einer Reihe von Körperverletzungs-Verfahren verbunden. Er habe einen guten Draht zu L., sagt der Beamte, räumt aber auch ein, dass der Hüne leicht reizbar ist und schnell hochfährt, wenn ihm etwas nicht gefällt. Und schließlich ist da noch die schwere Verletzung am Ohr des Angeklagten, die irgendwie nicht zu dem von L. geschilderten Tatablauf passen will. War da vielleicht doch mehr als nur ein kleiner Schubs? Der Angeklagte könnte dazu sicher etwas sagen, aber Valon B. macht von seinem Recht auf Verweigerung der Aussage Gebrauch. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.