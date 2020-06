Antine in Stedesand : Nordisch wohnen: Hella und Dina Struve verkaufen Möbel im Shabby-Chic und Vintage-Style

Bei Antine in Stedesand werden alte, wieder aufbereitete Möbelstücke und Wohnaccessoires verkauft

17. Juni 2020, 12:24 Uhr

STEDESAND | Einst landeten Möbelstücke und Haushaltsgegenstände, die ein wenig zu viel Patina angesetzt hatten, auf dem Sperrmüll. Heute entfalten sichtbar vom Zahn der Zeit angenagte Stücke, vom rustikalen Dielenschrank bis hin zu Kissen aus alten Mehlsäcken, hingegen einen besonderen Charme. Die Schwestern Hella und Dina Struve aus Stedesand haben diesen Trend erkannt und ihren eignen Laden im November 2017 eröffnet. Zwischen Asmussen Landtechnik und dem „Laden mit den ganzen Figuren an der Straße“ liegt ihr Geschäft Antine – nordisch wohnen steht in zarten Lettern an den großzügig geschnittenen Fenstern geschrieben.





Beide Frauen haben Agrarwissenschaften in Kiel studiert, arbeiten auch noch in der Branche – aber nur von montags bis mittwochs. Donnerstags bis samstags schlägt ihr Herz für Inneneinrichtung. Die Möbel, die die Schwestern anbieten, sind nahezu alle weiß, mint, friesischblau oder sandfarben. Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien sich die Stedesanderinnen für ein Möbelstück entscheiden. Hella lacht und sagt: „Das wichtigste Kriterium ist, dass es mir gefällt. Und meiner Schwester. Hella schmunzelt. „Wir sind uns sehr ähnlich.“Für Hella stand von Anfang an fest, dass wenn sie das Abenteuer „Antine“ angeht, dann nur gemeinsam mit ihrer Schwester. „Wir sind wie das doppelte Lottchen. Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen. Es stand von Beginn an fest, wenn ich das mache, dann nur mit ihr“, so die 30-jährige Geschäftsführerin.Vor vier Jahren eröffnete Hellas Bekannte, Iris Ahrendsen, den Shabby-Möbelladen Klein Lönneberga in Kronshagen bei Kiel. Dort half sie gerne aus, insbesondere im Verkauf und im Einkauf. Zeitgleich stand ein altes Bauernhaus auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins, im nordfriesischen Stedesand zwischen Bredstedt und Niebüll, zum Verkauf. Hella und ihre Familie kauften das Objekt und bauten dort insgesamt sieben Wohnparteien aus. „Die „achte“ Partei könnte auch gut ein Laden werden – so direkt an der Bundesstraße“, sagt sie mit einem schelmischen Blick und deutet mit den Handflächen in den Raum. „So entstand die Idee hierzu.“Und wieso Antine? Antine ist die Vorbesitzerin des Grundstückes. Sie hat in dem Bauernhaus gelebt bis sie verstarb. „Wir haben schon während der Bauphase immer gesagt „ich fahr mal schnell zu Antine“ und nicht „auf den Bau“. Das ist so drinnen bei uns – ein anderer Name stand nie zur Wahl. Wenn wir hier einen Laden eröffnen, dann heißt er Antine“, erinnert sie sich. Antine ist die Abkürzung für Anne-Katharine. Die alte Dame war im ganzen Dorf bekannt und sehr beliebt. Als Hella und ihre Schwester Dina im November 2017 nach fast dreijähriger Planungs- und Bauphase endlich ihren Laden eröffneten, kamen auch die älteren Stedesander vorbei.und überreichten einen Bilderrahmen mit einem Portrait von Antine. Hella ist heute, über zwei Jahre nach Eröffnung, immer noch ergriffen von der Geste der Alt-Stedesander. Das Portrait Antine steht nun wohlbehütet direkt hinterm Tresen neben Hella. „Dort hat die Dame den besten Überblick und bekommt alles mit.“

Hella lädt zu einem kleinen Rundgang durch das Geschäft ein. Bei Shabby-Möbelläden gibt es im Regelfall zwei Extreme: Die einen sind sehr rummelig und zugestellt, dass man knapp durchkommt. Die anderen sind sehr leer, so dass die Möbel bestens in Szene gesetzt sein sollen. Hella und Dina haben es geschafft einen Mittelweg zu finden, so dass weder Phänomen eins noch zwei hier wahrnehmbar sind.





Alte Mehlsäcke sind jetzt ein Kissen





Neben Hellas Job als Gewässerschutzberaterin bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und Dinas Arbeit im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie ihrer Präsenz im Laden, schaffen es beide noch, einmal im Monat mit einem Transporter und einem Pferdeanhänger nach Holland und Belgien zu fahren. Müssen sie auch schaffen, denn ihre Ware ist beliebt und die Nachfrage ist groß – sowohl von den Urlaubern als auch von den Einheimischen. Die Möbel sind meist schon fertig gestrichen und verkaufsfertig aufbereitet. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass ihr noch ein i-Tüpfelchen fehlt.

Hella macht Halt an einem Schrank und öffnet ihn vorsichtig und zeigt ein Kissen. „Das sind ursprünglich alte Mehlsäcke. Die Säcke habe ich mehrfach gewaschen und sie dann in die Näherei gegeben. Meine Waschmaschine war daraufhin erstmal verstopft“, sagt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht und streicht über das butterweiche Kissen. „Das war es aber wert.“

Antine, Dorfstr. 1, 25920 Stedesand. Öffnungszeiten: Do. & Fr. 11.00 - 17.00 Uhr Sa. 11.00 - 14 Uhr.