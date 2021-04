Corona-Krise : Nordfriesland und Sylt als Modell-Region: Pendler-Initiative schlägt Alarm

Pendler-Sprecher Achim Bonnichsen, der in Klanxbüll lebt und auf Sylt Unternehmer ist, sieht die Planungen kritisch.

Niebüll/Weserland | Der Sprecher der Pendler-Initiative Achim Bonnichsen sieht die geplante Modellregion Nordfriesland/Sylt kritisch. Phase 0 soll auf Sylt schon am 19. April beginnen, in Nordfriesland am 1. Mai. „Ich rufe nicht Hurra und renne um die Insel“, sagt er ironisch. Weiterlesen: Nordfriesland als Modellregion: Erfreute, aber auch kritische Reaktionen aus Nie...

