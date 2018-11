Nordmanntanne aus Lexgaard : Nordfriesischer Christbaum vor dem Bundesrat

Der Baum wurde am Sonnabend gefällt und vom THW nach Berlin gebracht.

18. November 2018, 12:10 Uhr

Wenn Ministerpräsident Daniel Günther in den kommenden Wochen in der Bundeshauptstadt zu tun hat, blickt der amtierende Bundesratspräsident auf einen Weihnachtsbaum aus der Heimat.

Am Sonntag sollte vor dem Bundesrat eine nordfriesische Nordmanntanne aufgestellt werden, die das preußische Herrenhaus, den Sitz der Länderkammer, in der Advents- und Weihnachtszeit schmückt. Neun Meter hoch ist der Nadelbaum und misst an der dicksten Stelle einen Umfang von gut elf Metern.

Es war eine alte Bonner Tradition, die vor 15 Jahren in Berlin wieder aufgenommen wurde: Der amtierende Bundesratspräsident spendiert eine Tanne aus seinem Bundesland. Daniel Günther hat dieses Amt seit dem 1. November 2018 inne und stand somit in der Pflicht.



THW aus Niebüll half tatkräftig mit





Für die Umsetzung des Vorhabens stand ihm mit Claus Böttcher ein erfahrender Fachberater zur Seite. „Es ist der dritte Baum aus Schleswig-Holstein, den wir in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten für den Bundesrat in die Hauptstadt transportieren“, erzählt der „Bundesrat-Weihnachtsbaum-Beauftragte“ des Technischen Hilfswerks (THW) aus Pinneberg.

Durch die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten fiel die Wahl auf die Försterei Langenberg im nordfriesischen Leck. Förster Jörn Frank suchte dann mit Unterstützung eines Kollegen ein geeignetes Exemplar aus. In einem Wald bei Lexgaard wurde er fündig. „Die sieht schick aus!“

Am Sonnabend rückte die THW-Crew aus Pinneberg mit einem Tieflader und einem Lkw-Ladekran an. Helfer vom THW Niebüll kamen mit ihrem sogenannten Gerätekraftwagen. Rund anderthalb Stunden dauerte die Aktion, vom Fällen bis zur vorsichtigen Platzierung der 230 Kilogramm schweren Tanne auf dem Tieflader. Schließlich durfte nicht ein Zweig beschädigt werden.

„Ich rechne damit, nicht vor 21 Uhr anzukommen“, überlegte Claus Böttcher, bevor der Baum auf die Reise in die Bundeshaupstadt ging. Am Sonntagmorgen, kündigte er an, stellen die Pinneberger THW-Leute die schmucke Tanne auf. „Die Leipziger Straße ist deshalb extra für uns gesperrt“, berichtete Böttcher.