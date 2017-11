Live Musik in Klixbüll : Nordfriesen covern irische Folk-Pop-Band

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 04.Nov.2017 | 04:02 Uhr

Der Verein DörpsCampus Klixbüll lädt ein zum Live-Konzert mit der nordfriesischen Band Off Course mit ihrem Programm Covering the Corrs unplugged am Sonnabend, 11. November, in der Turnhalle im DörpsCampus in Klixbüll, Schulstr. 5. Die Band Off Course formierte sich Anfang 2007 aus Musikern aus Leck und Umgebung zu einem ungewöhnlichen musikalischen Projekt.

Aus der kleinen Runde, die anfänglich am Küchentisch probte, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Ensemble von 11 Musikern, die eines verbindet: die Faszination für eines der schönsten Konzerte der irischen Folkpop-Band „The Corrs“. Die vier musikalischen Geschwister aus Irland gaben dieses Konzert unterstützt von einem Symphonieorchester überwiegend auf akustischen Instrumenten im Rahmen der „unplugged“ Reihe des Musiksenders MTV.

Das Programm besteht neben den Eigenkompositionen, die den meisten im Ohr sind wie „Radio“, „Old Town“, „At your side“ aus interpretierten Songs von REM, Jimmy Hendrix sowie Traditionals.

Die Besetzung der Band ist dabei ist dabei ebenso viel versprechend

wie die Instrumentierung:



Angelique de Leeuw, L.-Voc.; Margit Linde, Voc.; Sylvia Klosinsky, Voc.; Arne Linde, Schl.& Perc.; Rainer Klosinsky – Kontra-Bass. & E-Bass.; Lukas Christiansen – Piano.,Org..; Antonie Preikschas – Viol.; Peter Buchfeld - Git.; Sandra Schriever – Akkor. .; Carsten de Leeuw – Git., Voc.



Vorverkauf: Niko Nissen in Niebüll, Top-Sport in Leck, Edeka Friedrichsen in Ladelund, Malermeisterin Hansen-Koop in Klixbüll.

Reservierung unter: Tel. 04662 - 891 16 44 Einlass ist ab 19:30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Abholung der reservierten Karten: um 19:15 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro.