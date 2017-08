Anfassen erwünscht : Niebülls neuer Lockvogel

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Niebüll | Richard Haizmann ist als Künstler vielen Niebüllern ein Begriff, manche kannten ihn persönlich. Sichtbar sind seine Werke vor allem im gleichnamigen Museum. Das hat sich nun grundlegend geändert: Ein Hauptwerk des Künstlers, ein Neuguss der Plastik „Morgenrötliche Erhebung“, befindet sich jetzt an zentraler, prominenter Stelle. Direkt neben dem Gebäude haben die Vorsitzende des Vereins der Freunde des Richard-Haizmann-Museums, Dr. Karin Tuxhorn, Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt und Museumsleiter Dr. Uwe Haupenthal die Skulptur der Öffentlichkeit präsentiert.

„Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Richard Haizmann Museums im vergangenen Jahr hat der Verein der Freunde des Richard Haizmann Museums diesen Neuguss in der Gießerei Wittkamp in Elmenhorst ermöglicht“, berichtete Dr. Karin Tuxhorn. „Der Guss erfolgte vom originalen, vom Künstler gefertigten Gips.“ Sie erhofft sich dadurch einen noch stärkeren Zustrom von Besuchern. „Niebüll ist ja eine Stadt der Skulpturen. Die Ästhetik dieser Skulptur wird die Gäste der Stadt neugierig machen, vielleicht einmal ins Museum zu gehen.“

Dr. Uwe Haupenthal bestätigte dieses Ansinnen und berichtete aus der Historie: „Bereits 1931 hatte Haizmann im Rahmen eines Wettbewerbs eine ähnliche Plastik unter dem Titel „Das Ich der Adler“ als Entwurf für ein Kriegerdenkmal an der Schleusenbrücke in Hamburg geschaffen. Diese Arbeit befindet sich heute in der Kunsthalle Bielefeld. Haizmann erachtete diese Plastik als eines seiner Schlüsselwerke.“ Überraschend sei es, dass der Künstler gegen Ende seines Leben das Thema noch einmal aufgriff. „Er schuf eine Replik, die er jedoch nun in Anlehnung an Rainer Maria Rilkes „Zweite Duineser Elegie“ mit dem Titel „Morgenrötliche Erhebung“ versah.“

Komplizierte Begriffe, die Bürgermeister Wilfried Bockholt als weniger wichtig für die Allgemeinheit einordnete. Er wies darauf, dass diese Arbeit „angefasst“ werden kann. „Kunst muss man erfühlen. Genau das wollen auch die Leute. Dieses Werk entwickelt seinen Reiz, in dem man es anfasst oder auch streichelt.“ In diesem Sinne betasteten die drei Protagonisten den „Adler“, den einige Niebüller schon „Geier“ nennen, ausgiebig. „Ich bin gespannt, welche Stelle später am Ende am blankesten ist“, sagte der Bürgermeister und tippte auf die Schulter. Bei einer Plastik im Museum in Aarhus sei es der „Schniedelwutz“ gewesen. Das „haptische Empfinden“ ist jedoch nicht nur der einzige Vorzug der Figur. Denn der „Adler“ dient tatsächlich dem Museum als „Lockvogel“. Passanten bleiben stehen, nähern sich, fragen nach.

1930 formulierte Richard Haizmann zunächst: „Ich stelle mir darunter keinen Adler vor, sondern das Geistwesen der ganzen Adlergruppe.“ Wie viele Künstler war er Antroposoph; es ging ihm nicht um eine naturgetreue Abbildung. Der als Tierplastiker bekannt gewordene Mann suchte im Werk „das zu fassen, was dahinter liegt.“ Der Künstler hatte bei seiner Neufassung gegen 1960 ganz neue Gedanken: In der zweiten Fassung des Themas verkehrte er seine mystische Konzeption in eine stärker sphärisch-naturbezogene Ausrichtung. Die geistige Potenz der Plastik kann nun jeder für sich selbst entdecken, denn die „Morgenrötliche Erhebung“ gehört künftig fest zum Stadtbild. Wilfried Bockholt dachte auch an die Kinder: „Vor wenigen Tagen wurde durch das Baugeschäft Heinrich Jappsen aus Risum-Lindholm der Backsteinsockel errichtet. Der Vogel steht daher sehr hoch. Wir werden noch eine Granitkante darum ziehen, damit auch die Kleinen das Werk berühren können.“

Dr. Uwe Haupenthal freute sich besonders, denn er weiß um den Stellenwert der Gabe. „Richard Haizmann sagte es so: „Es ist mein ganzer Stolz. Hier habe ich alles, was ich kann, auf den Punkt gebracht.“