Niebüller Seniorenbeirat vor dem Aus

Hauptausschuss beschließt Satzungsänderung – demnach gibt es künftig nur noch einen Beauftragten für Niebüller ab 60 Jahren

von Anja Werner

19. Februar 2020, 14:48 Uhr

niebüll | Irritationen bei Politik und Verwaltung hinterließ die deutliche Kritik, die der Niebüller Seniorenbeirat während seiner jüngsten Sitzung äußerte. Die Interessenvertreter aller Niebüller, die älter als 60 Jahre sind, fühlten sich – wie berichtet – von der Stadtvertretung und auch dem Bürgermeister nur wenig wertgeschätzt und in ihren Vorhaben oft kräftig ausgebremst. Die Kritik mündete in der Forderung, künftig im Turnus der Kommunalwahlen direkt von den Niebüller Senioren gewählt, statt von der Stadtvertretung ernannt zu werden.

„Die direkte Wahl ist geltendes Satzungsrecht“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt. Dass es dazu bei den letzten drei Wahlen in den Jahren 2007, 2012 und 2016 nicht gekommen sei, liege daran, „dass es zu wenige Kandidaten gab“, sagt Wilfried Bockholt. Anderes sei auch nicht zu erwarten, wenn die Wahlzeit des Seniorenbeirats rund um die Vorsitzende Frauke Rörden-Prang am 28. April abläuft. Daher fasste der Finanz- und Hauptausschuss – nach Abstimmung mit den Fraktionen und der Kommunalaufsicht – am Dienstagabend einen Empfehlungsbeschluss für die Stadtvertretung, der eine Satzungsänderung mit Blick auf die Beiräte und Beauftragten vorsieht. Statt eines Seniorenbeirats, der neun Mitglieder haben sollte, ist künftig vorgesehen, dass sowohl die Interessen der Senioren als auch die der Menschen mit Behinderungen durch eine einzelne, von der Stadtvertretung berufene Person vertreten werden sollen. Für diese soll es eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter geben. Eine der beiden Personen soll älter als 60 Jahre sein, damit auch weiterhin die Teilnahme an den Sitzungen des Kreisseniorenbeirats möglich ist.

Die Änderung erfolgt im Rahmen der Neufassung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 28. April. Diese wurde notwendig, um eine inhaltlich Anpassung an die vom Innenministerium bereits im Mai 2018 erlassene Mustersatzung für die Hauptsatzungen von Gemeinden, Ämtern und Kreisen zu erreichen.

„Davor konnten wir uns nicht länger drücken“, sagt Wilfried Bockholt. Er betont, dass dieses Muster, das auch für Dörfer mit 70 Einwohnern gelte, für die größte Amts angehörige Gemeinde im Land im größten Amt des Landes in vielen Belangen nicht wirklich passt.

Der Bürgermeister erläuterte auch die vorgesehene Änderung mit Blick auf den Seniorenbeirat. Einen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen gibt es bereits. Schon bei der Wahl 2016 seien nicht die erforderlichen neun Bewerber für eine Wahl gefunden haben. Die darauf ernannten acht Mitglieder des Seniorenbeirats hätten sich dann innerhalb von zwei Jahren durch Austritte auf vier reduziert, faktisch würden laut Protokoll an den Sitzungen oft sogar nur noch drei Mitglieder teilnehmen.

„In dieser Konstellation sind wirksame Beschlüsse gar nicht möglich. Mindestens fünf Mitglieder hätten laut Satzungsrecht und Gemeindeordnung stets anwesend sein sollen, um eine Beschlussfähigkeit zu erlangen“, erläutert Wilfried Bockholt. Doch darüber habe die Stadtvertretung seit zwei Jahren mit großer Toleranz hinweg gesehen.

Dass diese Geduld nun ein Ende haben soll, dürfte auch von den vielen Aktionen und Vorhaben des regen Niebüller Seniorenbeirats beeinflusst worden sein, sei es die Einrichtung einer Pflegeklasse oder die Erstellung eines Seniorenführers, bei deren Umsetzung der Beirat nach Ansicht von Politik und Verwaltung doch so manches Mal über das Ziel hinaus geschossen sei. „Der Beirat hat nur beratende Funktion“, betont Bürgervorsteher Uwe Christiansen.

Die Ergebnisse seines Aktionismus haben für die Lebensqualität der Niebüller Senioren aber auch Positives bewirkt. Wird das, wenn es nur noch einen Beauftragten für Senioren gibt, zu kompensieren sein? „Das glaube ich schon“, sagt Wilfried Bockholt. Denn der Bauftragte habe die gleichen Rechte zur Mitgestaltung wie ein Beirat. Zudem sei die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen, hinreichend durch die Stadtvertretung selbst vertreten.

Wortbeiträge gibt es bei diesem Punkt mit Blick auf den Seniorenbeirat nicht. Der Beschluss zum Erlass der neuen Hauptsatzung für die Stadt, die Aufhebung der Satzung für den Seniorenbeirat sowie die Aufhebung der Wahlordnung für den Seniorenbeirat fällt einstimmig aus. Der gerade frisch ernannte Jugendbeirat bleibt von diese Satzungsänderung unberührt.